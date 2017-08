Ascoli Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Ascoli Juve Stabia (LaPresse)

DIRETTA ASCOLI JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI– Ascoli-Juve Stabia è la partita in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 18.00 allo stadio Cino e Lillo del Duca, valida per il secondo turno della Coppa Italia Tim 2017-2018. Una gara che ha molto il sapore di serie B visto che vede di fronte due formazioni che hanno tifoserie di un certo spessore e che possono contare su delle rose molto attrezzate.

D'altronde l'Ascoli vuole confermare la zona salvezza e restare ancora in serie B dove ha dimostrato di poter stare senza problemi, mentre la Juve Stabia proverà a raggiungere quella serie cadetta che da un paio d'anni sembra essere diventata una chimera. Investimenti oculati e la grande voglia di sfruttare l'occasione della vita per mister Fabio Caserta possono essere le armi vincenti.

La gara di questa pomeriggio si annuncia a dir poco avvincente: l’Ascoli si presenterà in campo all'esordio stagionale assoluto mentre le vespe stabiesi hanno regolato il Bassano in casa nel turno precedente della Coppa Italia. Nessuna delle due vuole sfigurare anche perché si tratta di due squadre blasonate che puntano a far bene in questa prima parte di stagione.

L'Ascoli ha lavorato intensamente in questo ritiro estivo cercando di puntare molto sui giovani talenti, come avvenuto nelle ultime stagioni. Il tecnico Fiorin ha dato fiducia a svariati elementi di qualità per il suo 4-2-3-1 e nelle probabili formazioni stilate alla vigilia dovremmo vedere Lanni tra i pali mentre in difesa agiranno Mogos, Carpani, Gigliotti e Florio. A centrocampo spazio per il tandem composto da Addae e da Buzzegoli mentre in avanti ci saranno Varela e D'Urso sugli esterni con Bianchi centrale. Il riferimento offensivo sarà il giovane Favilli, sempre più pezzo pregiato dell'Ascoli sul mercato.

In casa Juve Stabia invece mister Caserta sta lavorando sulla testa dei suoi ragazzi per provare a fare un buon campionato. Il modulo della formazione campana sarà il 4-3-3 con Zanotti in porta, mentre in difesa giocheranno Nava, Morero, Redolfi e Crialese. Spazio a Viola, Matute e Mastalli a centrocampo mentre in attacco per la Juve Stabia non mancheranno Berardi, Strefezza e Lisi che dovranno creare pericoli all'Ascoli.

La formazione ascolana vuole arrivare al meglio della condizione all'esordio in serie B previsto per fine agosto. Ecco perché Fiorin sta dando una sua identità facendo capire di puntare molto su alcuni elementi giovani ed ecco perché Favilli è da considerare il fulcro mentre in mezzo al campo determinante sarà l'esperienza di uno come Buzzegoli, fresco di promozione in serie A col Benevento. Passando invece alla Juve Stabia, i campani vogliono rifarsi dopo una stagione deludente. Centrocampo di qualità con Viola e Matute pronti a dare la loro impronta al gioco della squadra.

Per quanto concerne le quote scommesse, favorito l'Ascoli secondo Bwin. Il bookmaker internazionale quota la vittoria dell'Ascoli a 1.70 mentre il pareggio a 2.80. La vittoria delle vespe campane viene quotata da Bwin a 3.75, dunque nettamente maggiore rispetto a quella dei marchigiani.

Ricordiamo infine che la partita tra Ascoli e Juve Stabia non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video ufficiale: consigliamo pertanto di consultare i siti e i profili social ufficiali delle due società per rimane aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

