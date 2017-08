Bologna Hoffenheim/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live

Diretta Bologna Hoffenheim (LaPresse)

DIRETTA BOLOGNA HOFFENHEIM: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Bologna Hoffenheim è la partita amichevole, in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 15.00 presso lo stadio comunale di Sinsheim: sarò in banco di prova internazionale improntate per i rossoblu di Donadoni, che si troveranno di fronte la 4^ classificata nella precedente stagione della Bundesliga. La sfida sarà di quelle molto intriganti: da considerare infatti che i tedeschi si stanno preparando ai preliminari di Champions League che, per la prima volta nella loro storia, saranno chiamati ad affrontare. C'è voglia di far bene e soprattutto i rossoblu vogliono giocare un'ottima gara anche per dimostrare agli scettici che la salvezza è assolutamente possibile.

Capitolo probabili formazioni: il modulo di mister Donadoni sarà il 4-2-3-1 con cui sta provando il suo Bologna ormai da diverse settimane. In porta ci andrà l'esperto Mirante mentre in difesa agiranno Torosidis, De Maio, Maietta e Masina: a centrocampo spazio sicuro per Poli e Pulgar mentre più avanzati giocheranno Verdi, Falletti e Di Francesco che dovranno scardinare la difesa dei tedeschi. L'unica punta invece sarà l'ex Milan e Roma, Mattia Destro, pronto al riscatto in questa stagione.

L’Hoffenheim vorrà senza dubbio provare il suo schieramento in vista dei preliminari della Champions League: la squadra tedesca non può sbagliare anche perché punta ad arrivare alla fase a gironi della massima competizione continentale. Il modulo sarà il 4-3-3 con Baumann in porta, Kaderabek, Vogt, Hubner e Bicackic in difesa: a centrocampo agiranno Terrazzino, Polanski e Rupp con Uth, Szalai e Zuber in avanti. Pochi cambi per mister Nagelsmann che vuole dare continuità a quanto di buono fatto nel corso della scorsa stagione. Dando un occhio agli schieramenti, nel Bologna spicca il nome di Poli, arrivato dal Milan per rinforzare il centrocampo, e già determinante con la sua qualità unità alla capacità di recuperare palloni.

Bene anche Falletti che è pronto a diventare uno dei riferimenti offensivi del nuovo corso bolognese che non vuole certo sminuire la sua rosa. Passando all'Hoffenheim, pur senza uno come Sule, la difesa resta un punto di forza importante per Nagelsmann: oltre a ricordare che Szalai in avanti è garanzia visti i suoi centimetri e la capacità di segnare con facilità. Una squadra che da tempo gioca allo stesso modo e che perciò è destinata a fare bene anche quest'anno.

Per quel che riguarda le scommesse, Bologna dato come sfavorito da Bwin: la formazione di Donadoni viene quotata a 2.80 mentre il pareggio a 3.10. La vittoria dell'Hoffenheim viene quotata a 2.20 anche considerando che la squadra tedesca ha raggiunto già un buon livello di preparazione visti gli imminenti impegni con la Champions League.

Ricordiamo che salvo variazioni, la partita tra Bologna e Hoffenheim non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’amichevole. Consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale della società emiliana oltre che i profili social collegati per rimanete aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match.

