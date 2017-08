Borussia Dortmund Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, risultato live

Diretta Borussia Dortmund-Bayern Monaco - LaPresse

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (SUPERCOPPA DI GERMANIA) - Borussia Dortmund-Bayern Monaco, stasera sabato 5 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà la sfida valevole per la Supercoppa di Germania 2017, che metterà di fronte i vincitori della Coppa nazionale tedesca a quelli della Bundesliga. Una sfida che rappresenta ormai da diversi anni la classica per eccellenza del calcio tedesco, essendo momentaneamente passate nelle retrovie della classifica altre grandi storiche come l'Amburgo, lo Stoccarda e il Colonia.

Il Bayern Monaco sulla carta sembra non avere rivali anche quest'anno nella corsa alla Bundesliga, ma la squadra di Carlo Ancelotti è finita sorprendentemente nell'occhio del ciclone a causa di un precampionato disastroso, in cui non è riuscita ad ottenere risultati positivi fatta eccezione per una rocambolesca vittoria per tre a due contro il Chelsea di Antonio Conte.

I campioni di Germania in carica hanno perso nella International Champions Cup ai rigori contro l'Arsenal e soprattutto hanno incassato un clamoroso zero a quattro contro il Milan, sconfitta contro una milanese bissata anche nel confronto con l'Inter. Il Bayern si è poi spostato in casa affrontando gli impegni della Audi Cup tra le mura amiche dell'Allianz Arena, ed i risultati sono stati comunque pessimi, col Liverpool capace di rifilare tre reti in semifinale agli uomini di Ancelotti e il Napoli due nella finalina per il terzo e quarto posto.

Troppe voci di mercato per i bavaresi alle prese con le sirene che stanno insidiando il cileno Vidal e Renato Sanches, corteggiati rispettivamente dall'Inter e dal Milan. Il Borussia Dortmund non sta vivendo dalla sua un momento molto brillante, con la vittoria nella International Champions Cup contro il Milan a cui ha fatto seguito una doppia sconfitta contro l'Espanyol e contro l'Atalanta per Aubameyang e compagni.

Si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund per la finale della Supercoppa tedesca, e scenderanno in campo queste probabili formazioni: Borussia Dortmund schierato con lo svizzero Burki tra i pali, il polacco Piszczek sull'out difensivo di destra e Durm sull'out difensivo di sinistra, mentre lo spagnolo Bartra e il greco Papastathopoulos saranno i centrali difensivi. A centrocampo spazio al turco Nuri Sahin, a Castro e a Mario Gotze, mentre in attacco al fianco del centravanti del Gabon, Aubameyang, ci saranno lo statunitense Pulisic, grande rivelazione della passata stagione, e il francese Dembelé.

Risponderà il Bayern Monaco con Ulreich in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con il brasiliano Rafinha, lo spagnolo Javi Martinez, Hummels e l'austriaco Alaba. Il francese Tolisso, prelevato questa estate dal Lione, affiancherà l'altro spagnolo Thiago Alcantara in cabina di regia, col tfrancese Ribery, Thomas Mueller e il colombiano James Rodriguez (altro grande colpo di mercato dei bavaresi, strappato al Real Madrid) che sosterranno l'azione del bomber polacco Robert Lewandowski.

Nonostante il momento opaco nelle varie amichevoli, i bookmaker vedono comunque favorito il Bayern Monaco per la conquista della Supercoppa tedesca, con vittoria bavarese quotata 2.15 da William Hill, decisamente meno rispetto alla quota di 3.30 proposta da Paddy Power per il successo del Dortmund, mentre Bet365 offre a 3.60 la quota relativa al pareggio.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, sabato 5 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà trasmessa sul canale 204 del satellite di Sky, Fox Sports HD, in diretta tv, con gli abbonati che potranno eventualmente seguire il match anche in diretta streaming video via internet collegandosi al sito skygo.sky.it.

