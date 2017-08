Crotone Cagliari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Crotone Cagliari (LaPresse)

DIRETTA CROTONE CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Crotone Cagliari è la partita in programma oggi alle 20.30 allo Stadio Scida, test match amichevole di grandissimo prestigio, che profuma già di campionato di Serie A. Le due compagini rossoblu stanno cercando di preparare al meglio la nuova stagione: entrambe hanno voglia di ricominciare alla grande e l'obiettivo è quello della salvezza. Ora però è il momento di far parlare il campo e questa amichevole può essere sicuramente un ottimo modo per capire come arriveranno le due squadre alla prossima serie A. È ancora difficile capire quali saranno le formazioni titolari, anche perché essendo amichevoli precampionato gli allenatori cercheranno di dare ampio spazio a tutti.

Il Crotone potrebbe scendere in campo con gli stessi undici visti nella gara amichevole contro il Sicula Leonzio: confermato in porta Cordaz, con il classico 4-4-2 a cui ci ha abituati Davide Nicola. Faraoni e Martella vanno sulle fasce, mentre Ceccherini e Cabrera potrebbero essere la coppia di centrali di difesa. Rohden e Tonev andranno sui lati, mentre Izco e Suljic si piazzeranno in mezzo al campo. Confermata la coppia di attacco formata da Trotta e Budimir.

Anche il Cagliari sembra avere le idee chiare su chi schierare in campo: Rafael non si muove, anche quest'anno sarà lui il portiere titolare, mentre Andreolli e Pisacane andranno al centro della difesa, con Salamon pronto a subentrare. Padoin e Miangue andranno sulle corsie laterali. Centrocampo a tre, con Dessena, Cigarini e Barella: i tre hanno fatto davvero bene nella scorsa stagione e potrebbero essere schierati nuovamente. Pronto anche il coreano Han, che lo scorso anno ha debuttato in serie A. In attacco Joao Pedro andrà a supportare Borriello e Sau, con Giannetti che potrebbe entrare dalla panchina.

Salvo indicazioni dell’ultimo minuto, pare che l’amichevole tra Crotone e Cagliari non sarà visibile in diretta tv e non sono state date informazioni riguardanti una diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto di consultare i siti ufficiali e i profili social collegati di entrambe le società oggi in campo per rimane aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

