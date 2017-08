DIEGO COSTA AL MILAN / Calciomercato live: risalgono le quotazioni di Kalinic, ma piace sempre lo spagnolo

Diego Costa al Milan, Vincenzo Montella - La Presse

LO SPAGNOLO RIMANE IL PREFERITO

Sono tanti gli attaccanti che in questa sessione di calciomercato sono stati accostati al Milan. Il preferito del momento sembra essere Diego Costa del Chelsea. Lo spagnolo, di origini brasiliane, è in totale rotta con Antonio Conte e lascerà il club inglese anche se la sua destinazione preferita sembra essere un'altra rispetto al Milan. Il calciatore sarebbe ben lieto di andare a giocare nell'Atletico Madrid dove ha già scritto pagine di storie meravigliose. Difficile però che questo affare si possa concretizzare soprattutto perché andiamo incontro all'anno che precede i prossimi Mondiali e all'Atletico Madrid Diego Costa potrebbe andare solo a gennaio visto che i colchoneros hanno il calciomercato bloccato. Al Milan Diego Costa non potrebbe giocare in Champions League, ma avrebbe il posto assicurato in una squadra che ha fatto un calciomercato incredibile. Staremo a vedere come terminerà questa trattativa.

SALGONO LE QUOTAZIONI DI NIKOLA KALINIC

Il Milan è da tempo su questo calciomercato alla ricerca di un attaccante centrale di livello. Sono stati tanti i nomi che hanno gravitato attorno all'orbita rossonera da Andrea Belotti ad Alvaro Morata fino ad arrivare a Pierre Emerick Aubameyang e Diego Costa. E' rimasta sempre calda però la pista che porta a Nikola Kalinic della Fiorentina, opzione che è da considerare un ripiego nei confronti dei top player citati in precedenza ma che comunque da' ampie garanzie. Ne ha parlato Luca Marchetti a Sky Sport 24, sottolineando: "Sono in possibile rialzo le quotazioni di Nikola Kalinic per una serie di motivi tra cui anche quelli economici. Sicuramente Kalinic è meno mediatico di Diego Costa o Aubameyang, ma è comunque molto apprezzato da Vincenzo Montella". Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi anche di Zlatan Ibrahimovic' e Radamel Falcao che però, sempre secondo Luca Marchetti, non sono al primo posto dei possibili interessi della squadra rossonera.

