Dalbert all'Inter / Calciomercato live: è fatta! 27 terzini sinistri negli ultimi 20 anni nerazzurri

Dalbert all'Inter - La Presse

27 TERZINI NEGLI ULTIMI 20 ANNI NERAZZURRI

Dalbert è il ventisettesimo terzino negli ultimi venti anni dell'Inter come ricorda PassioneInter.com che ci propone una interessante carrellata di calciatori che negli anni hanno quasi sempre fallito in nerazzurro. L'unico in grado di giocare ad altissimo livello con la maglia nerazzurra in quel ruolo negli anni è stato un calciatore che non era nemmeno un terzino sinistro e cioè il capitano Javier Zanetti. L'argentino a Milano ha ricoperto anche quel ruolo. Tra i meno peggio poi possiamo ascrivere sicuramente Giuseppe Favalli e Fabio Grosso che comunque hanno dimostrato di meritarsi la sufficienza. Tra i migliori poi va annoverato chi quel ruolo l'ha rivestito negli anni di José Mourinho e del triplete, il brasiliano Maxwell. Un altro che ha fatto bene è Cristian Chivu che come Javier Zanetti era adattato in quel ruolo anche per la presenza in quegli anni di centrali forti come Walter Samuel e Lucio. Molto più lunga è la lista dei flop che conta su nomi prestigiosi come quelli di Roberto Carlos, Grigoris Georgatos e Christian Panucci che in quel ruolo hanno fallito in nerazzurro. Senza contare poi le tante meteore che risalgono anche a prima di venti anni fa tra cui Alessandro Pistone, Felice Centofanti, Jeremie Brechet, Gilberto da Silva e Alvaro Pereira. Anche la lista di chi era partito benissimo fallendo poi alla fine è lunga si passa da Francesco Coco a Cesar Aparecido per arrivare a Davide Santon, Giovanni Pasquale, Alvaro Pereira e Yuto Nagatomo. Di certo quello che l'Inter non dimenticherà, e neanche la Juventus, è Vratislav Gresko che fu protagonista di quel cinque maggio in grado di far perdere uno scudetto atteso anni in pochi secondi. Ci sono poi quelli che i tifosi hanno definito in maniera ironica bidoni: Massimo Tarantino, Mauro Milanese, Fabio Macellari, Luca Franchini, Dodò, Alex Telles, Senna Miangue e anche Cristian Ansaldi. Come andrà a Dalbert?

LA CARRIERA DEL CALCIATORE

L'Inter ha messo a segno il colpo Dalbert Henrique Chagas Estevao terzino sinistro brasiliano che arriva dal Nizza. Il calciatore è nato a Barra Mansa l'8 settembre del 1993. Cresciuto nella cantera della squadra della sua città è passato dai settori giovanili di Fluminense e Flamengo per poi arrivare all'Academico Viseu che lo ha portato in Europa in Portogallo. Con la maglia del Vitoria Guimaraes diventa il calciatore che conosciamo adesso e l'estate scorsa è stato acquistato dal Nizza diventando uno dei talenti che hanno permesso alla squadra di Mario Balotelli di presentarsi ai preliminari di Champions League contro il Napoli di Maurizio Sarri. Il terzino può contare su un fisico importante, 181 centimetri per 70 chilogrammi, che però non lo rendono meno rapido e intraprendente sulla corsia esterna. Con la maglia del Nizza lo scorso anno ha collezionato 33 presenze senza però riuscire a segnare in Ligue 1.

© Riproduzione Riservata.