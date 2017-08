Diretta/ Italia Cina: streaming video e tv, orario e risultato live (semifinale World Grand Prix)

Diretta Italia Cina (LaPresse)

DIRETTA ITALIA CINA: STREAMING VIDEO,ORARIO E RISULTATO LIVE (SEMIFINALE WORLD GRAND PRIX) – Italia Cina è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 14.00 (ma saranno le ore 20.00 locali a Nanchino) e valida quale seconda semifinale della Final Six del World Grand Prix 2017. Nuova sfida decisiva per la compagine di Davide Mazzati che oggi affronteranno le campionesse in carica per ottenere l’ultimo posto in palio per la finalissima per la medaglia più preziosa. Sarebbe un’occasione davvero importante per le azzurre che da vere outsider si sono conquistate di diritto un posto nelle top four delle nazionali di volley femminile. Dopo quanto accaduto alle Olimpiadi di Rio è proprio il caso di dire che la nazionale azzurra, come la fenice è rinata dalle proprie ceneri e con un gruppo del tutto rinnovato è tornata in auge, contendendo da pari uno spazio alla finalissima in programma già domani sempre a Nanchino.

La sfida come ci si può aspettare sarà accesissima, dato il valore e il percorso fin qui fatto dalle due formazioni. Da una parte abbiamo l’Italia di Mazzante, che da Cenerentola è riuscita a superare la fase a gironi con un ottimo quinti piazzamento ottenuto con 16 punti a bilancio e 6 vittorie su 9 incontri disputati. Da qui le azzurre si sono conquistate l’accesso alla semifinale battendo per 3-1 le temibili statunitensi, concedendo invece alla Serbia la seconda partita: scelta tattica di Mazzanti che assicurata (per la classifica) la qualificazione ha preferito far riposare le titolarissime. Dall’altra parte c’è la Cina oro ai giochi di Rio e padrona di casa della fase finale del World Grand Prix2017. La nazionale asiatica ha chiuso la prima fase con il settimo piazzamento a 13 punti e 5 vittorie totali, ma da padrona di casa aveva già confermato il suo accesso alla final six. Da qui la Cina ha vinto brillantemente entrambi match che la attendevano contro Olanda e Brasile mettendo subito in sicurezza la qualificazione alla semifinale.

In attesa di vedere come la semifinale tra Italia e Cina andrà a finire riepiloghiamo le modalità attraverso sarà possibile assistere a tale match. Per la sfida di questo pomeriggio va detto che non sarà garantita la diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno seguire la partita di volley femminile in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live

