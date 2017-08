Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: medagliere, finali, programma (oggi)

Diretta Mondiali atletica: Usain Bolt (LaPresse)

Oggi i Mondiali di atletica Londra 2017 entrano decisamente nel vivo: il secondo giorno di gare allo stadio Olimpico della capitale britannica ci porterà ben quattro finali della sedicesima edizione dei Mondiali di atletica leggera, fra cui anche quella in assoluto più attesa, la finale dei 100 metri maschili che sarà l'ultima grande recita a livello individuale di Usain Bolt (ci sarà poi la staffetta 4x100 settimana prossima), il campione giamaicano che ha dominato l'ultimo decennio nella velocità, in particolare con tre doppiette consecutive 100-200 alle Olimpiadi, da Pechino 2008 a Rio 2016 passando naturalmente per Londra 2012: dolci ricordi dunque per Bolt in questo stadio, dove oggi disputerà alle ore 20.05 italiane (19.05 locali, d'ora in poi tutti gli orari indicati saranno quelli italiani) le semifinali e poi, salvo clamorose sorprese, alle ore 22.45 la finale che chiuderà la giornata assegnando il titolo di uomo più veloce del mondo.

Ci saranno però altre tre finali a caratterizzare la giornata di questi Mondiali di atletica 2017 che naturalmente stanno entrando sempre più nel vivo: alle ore 20.25 quella del lancio del disco maschile e alle ore 21.05 via alla finale del salto in lungo maschile, in entrambi i casi con gli atleti che ieri hanno superato le qualificazioni, mentre alle ore 21.10 prenderanno il via i 10000 metri femminili (che non prevedono qualificazioni), con in primo piano naturalmente la campionessa olimpica in carica e detentrice del record mondiale, l’etiope Almaz Ayana.

Elenchiamo anche tutte le batterie e altri eventi che si svolgeranno oggi, primo giorno nel quale ci sarà anche la sessione mattutina, tutte con il rispettivo orario (italiano) di inizio: alle ore 11.00 le qualificazioni del getto del peso maschile, alle ore 11.05 via all’eptathlon (naturalmente femminile) con i 100 metri ostacoli, alle ore 11.35 le qualificazioni del lancio del martello femminile e alle ore 11.45 le batterie dei 400 metri maschili. Alle ore 12.00 ecco le qualificazioni del salto triplo femminile, alle ore 12.30 l’eptathlon prosegue con il salto in alto, alle ore 12.45 le batterie dei 100 metri femminili e alle ore 13.45 quelle degli 800 metri maschili. In serata invece, oltre agli eventi già ricordati in precedenza, ecco alle ore 20.00 il getto del peso dell’eptathlon, alle ore 20.35 le semifinali dei 1500 metri femminili e alle ore 22.00 i 200 metri dell’eptathlon, ultima delle quattro fatiche odierne per le ragazze della gara multipla.

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per la sessione mattutina e su Rai Due per quella serale, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

