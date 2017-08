Diretta Serbia Brasile (LaPresse)

DIRETTA SERBIA BRASILE: STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (SEMIFINALE WORLD GRAND PRIX 2017) – Serbia-Brasile è alla partita di volley femminile in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 9.00 secondo il fuso italiano (saranno le ore 15.00 a Nanchino), quale prima semifinale della final six del World Grand Prix 2017. Due tra le maggiori potenze al mondo della pallavolo sono pronte a scendere in campo nuovamente per giocarsi un posto nella finale più prestigiosa quella che vale la medaglia d’oro e il titolo mondiale. La posta in palio è quindi altissima e nonostante un calendario di impegni davvero fitto e faticoso chiaramente entrambe le formazioni oggi daranno il massimo.

Nell’edizione 2017 del World Grand Prix il cammino di entrambe le semifinaliste è stato a dir poco brillante e il traguardo raggiunto oggi è senza dubbio ben più che meritato. La Serbia, vice campionessa olimpica è infatti riuscita a chiudere la fase a gruppi da prima nella graduatoria generale con ben 22 punti, una differenza set di 23:8 e appena due sole sconfitte, rimediate contro Brasile e Giappone. Non indifferente anche la prestazione della nazionale verdeoro: per le brasiliane la fase a girone ha portato la terza piazza nelle generale con 18 punti e 3 sole sconfitte.

Avuto accesso alla final six le cose si cono atte complicate per entrambe: la Serbia si è qualificata da prima del suo mini girone con 2 successi su Usa e Italia e 5 punti, mentre il Brasile ha avuto accesso alla semifinale da seconda in classifica con 2 punti (gli stessi dell’Olanda) ma con un successo a bilanci ottenuto contro la nazionale oranje (ferma invece a due sconfitte anche se entrambe avvenute al tie break). Storia, palmares e blasone oltre che al percorso fatto appena analizzato annunciano un match spettacolare, che pare già una finale per l’oro più che una lotta per un posto in finale.

Segnaliamo che la semifinale tra Serbia e Brasile, partita attesa alle ore 9.00 italiane non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

