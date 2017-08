EMRE MOR ALL'INTER / Calciomercato live: il turco assente alla presentazione del Borussia Dortmund

Emre Mor all'Inter, Luciano Spalletti - La Presse

IL TURCO ASSENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL BORUSSIA DORTMUND

C'è un indizio che spinge Emre Mor all'Inter. L'esterno turco era infatti assente alla presentazione del Borussia Dortmund come Marco Reus e Raphael Guerreiro. Se questi ultimi due stavano recuperando da un problema fisico il turco invece è stato esentato per una malattia come viene sottolineato dal profilo di Twitter dei gialloneri. Possibile che questa sia la verità, ma non è da escludere che i veri motivi siano altri. Viene da pensare infatti al trasferimento all'Inter che sembra cosa ormai fatta. Emre Mor sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, abile ad adattarsi a giocare come esterno di destra o di sinistra nei tre trequartisti dietro a Mauro Icardi. Nella giornata di oggi difficilmente si avrà la certezza del suo trasferimento a Milano, ma si parla della possibilità di vedere Emre Mor effettuare le visite mediche per l'Inter già da martedì prossimo. Staremo a vedere poi se alla fine questa trattativa andrà realmente in porto.

SBARAGLIATA LA CONCORRENZA DI ROMA E NAPOLI

Emre Mor a breve sarà un giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza di Roma e Napoli che sembravano forti sul calciatore. I giallorossi di Eusebio Di Francesco avevano pensato ad Emre Mor per rimpiazzare Mohamed Salah viste le grandi difficoltà ad arrivare a Riyad Mahrez del Leicester. Gli azzurri invece vedevano in Emre Mor uno di quei calciatori pronti a dare maggiore qualità e spensieratezza al tridente di Maurizio Sarri, seguendo la logica che aveva portato in Campania già Ounas dal Bordeaux. La strategia dell'Inter invece premia l'essersi mosso sotto traccia e probabilmente anche la volontà maggiore, rispetto alle due avversarie, di arrivare a questo talentuoso giocatore. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità anche se l'ufficialità dovrebbe arrivare nella prossima settimana, quando martedì il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche.

