Empoli Renate/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Empoli Renate (LaPresse)

DIRETTA EMPOLI RENATE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Empoli Renate, è la partita un programma oggi alle ore 20.30, presso lo stadio Carlo Castellani e valida per il 2^ turno preliminare della Coppa Italia 2017-2018. Un match molto importante soprattutto per il valore simbolico che la sfida assumerà per i toscani, alla prima partita ufficiale dopo aver clamorosamente perduto la possibilità di restare per il quarto anno consecutivo in Serie A. La retrocessione dello scorso anno sancita dalla clamorosa caduta in casa del Palermo (già sicuro della cadetteria) all'ultima giornata fa male allìEmpoli, considerando quanto vantaggio poi gli azzurri hanno sperperato rispetto al Crotone che sembrava ormai condannato all'immediato ritorno nella serie cadetta, solo la scorsa primavera.

L'Empoli ha ricominciato il suo ciclo con Vincenzo Vivarini in panchina, allenatore che l'anno scorso ha guidato il Latina in Serie B quasi a una miracolosa salvezza, nonostante gli enormi problemi societari che hanno cancellato per ora il club nerazzurro dalla mappa del calcio professionistico. Di fronte l'Empoli si troverà in questo esordio in Coppa Italia una giovane ma ambiziosa squadra di Serie C come il Renate, partita senz'altro nel migliore dei modi in questa Coppa Italia dopo la vittoria per tre a uno contro il Siracusa, siglata dai gol di Simonetti, Lunetta e Gomez. Dopo i play off raggiunti nella passata stagione, i monzesi vogliono dimostrare di non essere una meteora, bensì una realtà solida e con ancora ampi margini di miglioramento.

Allo stadio Castellani di Empoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Provedel in porta, Veseli, Romagnoli e Laurini impiegati titolari nella difesa a tre. Bittante sarà l'esterno laterale di destra e Pasqual l'esterno laterale di sinistra, con El Kaddouri, Castagnetti e Zajic che si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. In attacco, tandem con Donnarumma e Piu. Il Renate risponderà con Di Gregorio estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta da Anghileri a destra, Di Gennaro e Teso al centro ed Vannucci come esterno mancino. Simonetti, Pavan e Palma partiranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Ungaro, Finocchio e Lunetta si muoveranno come interpreti offensivi nel tridente.

Empoli potenzialmente favorito dai bookmaker: la snai per esempio nell’1x2 a concesso ai toscani la valutazione di 1.16, contro il 12.00 dato all’eventuale successo del Renate con il pareggio poi fissato a 6.25. Ricordiamo infine che la partita tra Empoli e Renate non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video ufficiale: consigliamo pertanto di consultare i siti e i profili social ufficiali delle due società stasera in campo per rimane aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

