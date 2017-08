Lazio Malaga/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Lazio Malaga (LaPresse)

DIRETTA LAZIO MALAGA: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Lazio Malaga, è la partita in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 20.30 allo stadio La Rosaleda e valida come test match amichevole per il trofeo Costa del Sol, giunto ormai alla sua 33 edizione. Per la Lazio di Simone Inzaghi si tratterà dell'ultimo test prima dell'esordio ufficiale in questa nuova stagione agonistica, previsto per domenica 13 agosto allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus: una vera e propria rivincita e soprattutto un vero e proprio tabù da sfatare per la Lazio, che dal 2013 ad oggi contro i bianconeri ha perso ben quattro finali consecutive, due di Supercoppa Italiana e due di Coppa Italia.

Il cammino precampionato della Lazio è stato comunque abbastanza incoraggiante: il gruppo sembra unito e convinto dopo il quinto posto della passata stagione, condito dal raggiungimento della finale di Coppa Italia che ha garantito appunto l'accesso alla Supercoppa. Il Malaga lo scorso anno ha chiuso il campionato all'undicesimo posto in classifica, lontano dalle posizioni europee, e proverà a riscattarsi anche se le indicazioni ricevute dal precampionato non sono di certo incoraggianti

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio La Rosaleda di Malaga: Lazio in campo con il portiere albanese Strakosha alle spalle di una difesa a tre composta dall'olandese De Vrij, dal suo connazionale Hoedt e dal brasiliano Wallace. Le fasce laterali saranno presidiate dal montenegrino Marusic a destra e dal bosniaco Senad Lulic, nuovo capitano della squadra, a sinistra, mentre per vie centrali il serbo Milinkovic-Savic e il brasiliano Lucas Leiva copriranno le spalle allo spagnolo Luis Alberto, avanzato in posizione di regista alle spalle del brasiliano Felipe Anderson e di Ciro Immobile nel tandem offensivo.

Nel Malaga occhio a Mula, in gol contro il Monchengladbach, e all'ex interista Kuzmanovic: Michel comunque non dovrebbe fare a meno del solido 4-2-3-1 già visto bella precedente stagione che vedrebbe Roberto tra i pali e Villanueva e hernandez al centro del reparto difensivo e il capitano Rocio a fare da cerniera con il già citato Kuzmanovic. In attacco Penaranda è dato per favorito per la maglia da titolare in prima punta, con Keko e Jony sulle fasce a completamento.

A ridosso del giorno del match le agenzie di scommesse quoteranno la sfida tra Malaga e Lazio, amichevole internazionale di grande spessore. Ricordiamo che Lazio-Malaga, sarà infatti trasmessa in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Sport HD e per gli abbonati Sky sul canale 233 del satellite, Lazio Style Channel: confermati quindi in entrambi i casi anche la diretta video streaming disponibile rispettivamente sulle app Premium Play e Sky Go riservati ai proprii abbonati.

