Mahrez alla Roma / Calciomercato live, il calciatore: vorrei parlare con i giallorossi, ma...

Ryad Mahrez alla Roma? - La Presse

L'AMMISSIONE DEL CALCIATORE

La trattativa per il passaggio di Riyad Mahrez alla Roma si tinge di un nuovo colore e cioè quello della speranza dei giallorossi di arrivare al talento algerino. Dopo che per settimane il Leicester sembrava deciso a dire di no alle offerte del club capitolino, puntando al rialzo, ora è lo stesso calciatore ad uscire allo scoperto. Mahrez ha parlato a Sky Sports, sottolineando la sua volontà di vestire la maglia della Roma: "So che mi hanno cercato, ma non è stato accettato ancora niente e quindi io posso fare poco". Il calciatore sottolinea come ora la palla passi direttamente nelle mani del club che deve capire cosa fare con il suo cartellino: "Mi fa piacere l'interesse di un grande club come la Roma, ma io non ho parlato ancora con nessuno anche se vorrei farlo". Per chiudere Riyad Mahrez specifica che c'è ancora un mese di tempo per riuscire a chiudere una trattativa che va avanti ormai da troppo tempo.

SFUMA L'ALTERNATIVA EMRE MOR

La Roma ora è quasi obbligata ad alzare l'offerta per Riyad Mahrez pronto a diventare l'acquisto di punta di questa sessione di calciomercato. Le alternative all'algerino infatti al momento non sono più percorribili. Emre Mor era il principale indiziato a sostituire negli obiettivi della Roma Marhez, ma ora è pronto a firmare per l'Inter di Luciano Spalletti. E' anche per questo importante lavorare su Mahrez, ma non solo. Arrivati ormai all'inizio di agosto, con i campionati ai nastri di partenza, difficilmente altre squadre si priveranno di giocatori importanti difficili poi da rimpiazzare. Proprio questo ragionamento va fatto nei confronti di Domenico Berardi del Sassuolo. L'unica pista alternativa percorribile è quella che porta a Samir Nasri tornato al Manchester City dopo il prestito al Siviglia. Il calciatore però non convince del tutto Eusebio Di Francesco che vorrebbe un calciatore più offensivo.

