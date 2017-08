Moto2 / Franco Morbidelli, qualifiche Gp Repubblica Ceca 2017 Brno (oggi 5 agosto)

Franco Morbidelli (LaPresse)

MOTO2, FRANCO MORBIDELLI: QUALIFICHE GRAN PREMIO REPUBBLICA CECA 2017 BRNO (OGGI SABATO 5 AGOSTO) - Le qualifiche della classe Moto2 al Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 chiuderanno a Brno il programma di tutte le sessioni delle varie classi del Motomondiale. Che cosa potremmo attenderci alla ripresa dopo un mese di pausa? Per prima cosa, andiamo a vedere chi aveva conquistato la prima posizione sulla griglia di partenza nei precedenti nove appuntamenti nella prima metà della stagione della Moto2. Sicuramente il principale protagonista della classe di mezzo è stato fino a questo momento il nostro Franco Morbidelli, che ha conquistato la bellezza di cinque pole position nelle prime nove uscite - d’altronde alla domenica ha fatto ancora meglio, con la bellezza di sei vittorie. Di certo in primo piano ci sono le Kalex del team Marc VDS, dal momento che altre due partenze al palo sono state ottenute dal compagno di squadra di Morbidelli, cioè lo spagnolo fratello d’arte Alex Marquez. Infine, le ultime due pole position sono andate una al portoghese Miguel Oliveira e l’altra allo svizzero Thomas Luthi, che di Morbidelli è il primo inseguitore nella classifica del Mondiale Piloti della Moto2.

Per cercare di immaginare quello che potrà succedere oggi pomeriggio, facciamo adesso una breve analisi di quello che è successo ieri nelle prime due sessioni di prove libere. Al mattino la Fp1 era stata pesantemente condizionata dall’asfalto bagnato e il miglior tempo era stato stabilito dal portoghese Miguel Oliveira in 2’15”724 davanti al nostro Simone Corsi e allo spagnolo Xavi Vierge; fra gli altri piloti italiani, ecco Francesco Bagnaia al sesto posto mentre Franco Morbidelli non è andato oltre la decima posizione. Molto più bassi i tempi al pomeriggio, dal momento che la FP2 si è disputata su asfalto asciutto e di conseguenza i miglioramenti sono stati netti per tutti. La seconda sessione è stata una festa italiana, con Mattia Pasini primo in 2’02”975 davanti a Francesco Bagnaia e di nuovo Xavi Vierge, solido in tutte le condizioni come Miguel Oliveira, sia pure il portoghese è passato dal primo al quarto posto. Miglioramento per Franco Morbidelli, che è passato dal decimo al sesto posto davanti a Luca Marini, dunque abbiamo avuto quattro italiani fra i primi sette. Meno bene gli altri big, con Thomas Luthi decimo e Alex Marquez tredicesimo, in peggioramento rispetto al mattino quando erano stati rispettivamente settimo e quinto.

© Riproduzione Riservata.