N'KOULOU AL TORINO / Calciomercato live: colpo a sorpresa dei granata, ufficiale l'arrivo del difensore

N'Koulou al Torino, Sinisa Mihajlovic - La Presse

UFFICIALE, LE CIFRE DELL'AFFARE

Il Torino di Urbano Cairo ha messo a segno il colpo Nicolas N'Koulou, difensore centrale arrivato dall'Olympique Lione in prestito con diritto di riscatto. Sicuramente è un colpo importante per la difesa che regala a Sinisa Mihajlovic un calciatore di grande prestanza fisica e intelligenza tattica. Centrale di grande esperienza è ancora giovane infatti ha appena ventisette anni. Nell'estate del 2013 il calciatore camerunense era stato già molto vicino al nostro campionato, pronto a firmare con il Napoli quando sulla panchina azzurra era arrivato lo spagnolo Rafa Benitez. Il centrale andrà a sistemarsi nei quattro del reparto di Sinisa Mihajlovic al fianco di Emiliano Moretti. Attenzione però anche a Kevin Bonifazi prodotto del settore giovanile che torna in granata dopo l'entusiasmante campionato con la maglia della Spal promossa in Serie A.

LA CARRIERA DEL CENTRALE

Chi è Nicolas N'Koulou il nuovo acquisto del Torino? Il centrale camerunense è nato a Yaoundé il 27 marzo del 1990. Cresciuto nelle giovanili del Kadji Sports Academy è stato acquistato nel 2007, appena diciassettenne, dal Monaco che per una stagione l'ha fatto giocare nella sua seconda squadra. Tre anni nel Monaco ne hanno forgiato le caratteristiche tecniche e gli hanno permesso di conquistare anche la nazionale del Camerun della quale ora è un leader assoluto. Dal 2011 al 2016 ha vestito la maglia dell'Olympique Marsiglia, dimostrandosi difensore fisico e di grande intelligenza tanto da attirare l'interesse anche di squadre prestigiose come il Napoli. L'anno scorso è stato acquistato dal Lione a parametro zero, ma non è riuscito a trovare nella squadra di Genesio continuità. Al Torino debutta da ventisettenne nel campionato di Serie A dove doveva arrivare da almeno un paio di stagioni.

