NEYMAR, PRESENTAZIONE AI TIFOSI PSG/ Oggi in diretta tv al Parco dei Principi il saluto ai supporter

Il gran weekend di Neymar arriverà al suo culmine oggi sabato 5 agosto. Alle ore 15.45 allo stadio Parco dei Principi, storica casa del Paris Saint Germain, il fuoriclasse brasiliano protagonista del trasferimento dell’anno si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. In realtà Neymar ha già assaggiato l’erba del Parco dei Principi venerdì, dopo la presentazione ufficiale alla stampa. Una conferenza in cui in realtà sono state dette cose che potrebbero cambiare, come se non lo fosse stata già abbastanza, la concezione del calcio moderno. Non tanto per le parole di Neymar, che ha affermato di aver scelto Parigi per ambizione e amore e non per denaro: difficile credergli del tutto, visto che l’affare, che complessivamente ha mosso quasi 600 milioni di euro tra clausola rescissoria pagata al Barcellona, ingaggio (30 milioni l’anno per lui), commissioni e tasse, è stato il più oneroso di tutta la storia del calcio mondiale.

NEYMAR, OGGI IL SALUTO AI TIFOSI

TUTTO ESAURITO AL PARCO DEI PRINCIPI

Sono state le parole del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, a far riflettere. Il numero uno arabo del PSG ha sottolineato innanzitutto come sia stata la proprietà del club a pagare la clausola per Neymar. Poi ha voluto zittire moralismi e perplessità sull’affare, parlando di acquisto che aumenta esponenzialmente il valore del Paris Saint Germain come club, passato per bocca del suo presidente da un miliardo a un miliardo e mezzo e, se il valore di Neymar sarà confermato e si tradurrà in titoli conquistati sul campo, potrebbe impennarsi anche a due miliardi. Di sicuro i tifosi che accorreranno al Parco dei Principi non si faranno scrupoli riguardo il costo di Neymar: sarà una grande giornata di festa per un club che sembrava aver compiuto il grande salto quest’anno col 4-0 al Barcellona in Champions, che i blaugrana hanno però ribaltato con il 6-1 del ritorno, segnato però da grandissime polemiche arbitrali, con i francesi che hanno lamentato decisioni che sono costate l’eliminazione al PSG.

LA LIGUE 1 PARTE CON PSG-AMIENS

La presentazione di Neymar di fronte ai tifosi del Parco dei Principi avverrà in occasione della prima partita di campionato che vedrà la formazione della Capitale transalpina affrontare l’Amiens. Il torneo francese inizia già in questa prima settimana di agosto e qualcuno aveva ipotizzato la possibilità di vedere Neymar in campo già in questa prima occasione. E’ sicuramente presto e così non sarà, ma il fuoriclasse brasiliano (definito da Al-Khelaifi il più forte giocatore del mondo, in barba a Messi e a Cristiano Ronaldo) ha comunque effettuato la preparazione con il Barcellona e sta lavorando per presentarsi subito ai massimi livelli di fronte ai tifosi. Qualcuno ha parlato anche di sgarbo restituito dal Paris Saint Germain al Barcellona dopo le polemiche in Champions e la corte non proprio regolare fatta dai blaugrana al gioiello del centrocampo parigino, l’italiano Verratti. Al-Khelaifi ha parlato solo di voglia di far crescere esponenzialmente la squadra per far diventare il brand PSG di livello interplanetario.

