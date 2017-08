Secondo turno Coppa Italia (Foto: Lapresse)

PRONOSTICI COPPA ITALIA SCOMMESSE E QUOTE: LE PARTITE SU CUI PUNTARE (2^ TURNO, OGGI SABATO 5 AGOSTO 2017) - La Coppa Italia torna in campo con quattro gare secche, che decreteranno le prime squadre qualificate per lo step successivo, in programma a metà agosto. Andiamo a dare un'occhiata alle sfide e alle quote più redditizie affidandoci all'agenzia di scommesse sportive Snai per scoprire cosa giocare sui segni 1, X e 2. Certo, bisogna tenere in considerazione che per il momento sono chiamate in causa formazioni che militano in Serie B e Serie C. Si comincia alle 18:00 con Spezia-Reggiana e Ascoli-Juve Stabia, mentre alle 20:30 sarà la volta di Empoli-Renate e Pro Vercelli-Lecce.



SPEZIA-REGGIANA (ore 18:00) – È una delle partite meno equilibrate delle quattro in programma. Lo Spezia, che milita in Serie B, affronta la Reggiana, formazione di Serie C. Il dislivello di categoria dovrebbe farsi sentire, anche se il periodo estivo e una preparazione ancora incompleta potrebbe ridurre il gap. Attenzione, dunque a eventuali sorprese. In ogni caso i pronostici sono tutti in favore dei liguri, che non dovrebbero avere particolari problemi a risolvere la pratica. La vittoria dei locali (segno 1) è quotata 1,30; per il pareggio (segno X) si sale a 4,75 mentre per il clamoroso exploit esterno della Reggiana (segno 2) si arriva addirittura a 7,50.



ASCOLI-JUVE STABIA (ore 18:00) – La gara tra marchigiani e campani è il secondo anticipo pomeridiano, e si disputerà in contemporanea a Spezia-Reggiana. Anche in questo caso non dovrebbe esserci storia, con l'Ascoli favorita e in netto vantaggio per il passaggio del turno. La vittoria dei bianconeri (segno 1) è l'esito consigliato e vale 1,55 volte la posta in gioco. Il pareggio al termine dei 90' (segno X) fa salire il tutto a 3,60 mentre il successo esterno della Juve Stabia (segno 2) è quotato 5,50. Data la complicata trasferta e la maggiore qualità a disposizione dell'Ascoli, difficilmente le Vespe riusciranno a insidiare l'Ascoli.



EMPOLI-RENATE (ore 20:30) – Almeno sulla carta non dovrebbe esserci partita al Castellani, con l'Empoli assolutamente favorito contro il Renate. Una squadra appena retrocessa dalla Serie A in B contro un piccolo club dell'ex Lega Pro. Basta questo per spiegare il segno 1 dato appena a 1,18, contro il pareggio (segno X) a 6,00 e la vittoria esterna (segno 2) del Renate a 10,00. Il pronostico di questa gara è dunque tutto in favore dei toscani, chiamati a risolvere l'impiccio senza troppi problemi. In ogni caso, guai ad abbassare la guardia.



PRO VERCELLI-LECCE (ore 20:30) – L'altro posticipo serale è quello che mette di fronte i piemontesi, club di Serie B, ai giallorossi del Salento, squadra che milita invece in Serie C. Nonostante la categoria di differenza, l'esito finale è in bilico. La vittoria della Pro Vercelli (segno 1) è data a 2,00 ma il trionfo del Lecce (segno 2) è fermo a 3,45. Il pareggio (segno X), invece, scende a 3,10: una quota tutto sommato allettante. Ci aspettiamo una partita combattuta, in cui gli ospiti faranno di tutto per uscire almeno a testa alta. Per la Pro Vercelli non sarà certo una passeggiata. Attenzione all'eventuale pareggio.

© Riproduzione Riservata.