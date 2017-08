Pro Vercelli-Lecce/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli-Lecce (LAPRESSE)

DIRETTA PRO VERCELLI-LECCE: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI - Pro Vercelli-Lecce si gioca oggi alle ore 20.30 ed è una sfida valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I salentini hanno già iniziato la scorsa settimana il loro cammino nella manifestazione, battendo in casa con un rotondo tre a zero la formazione di Serie D del Ciliverghe Mazzano. Decisivi i gol di Caturano, Lepore e Torromino in un quadro che ha visto comunque i giallorossi soffrire fino alle battute finali della partita prima di mettere definitivamente in ghiaccio il match. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA PRO VERCELLI-LECCE (COPPA ITALIA 2017-2018, SECONDO TURNO)

Si tratta di un confronto comunque interessante, visto che il Lecce ha confermato il tecnico Rizzo per tentare per la sesta stagione consecutiva la scalata alla Serie B. Anche lo scorso anno i play off hanno riservato solo delusioni alla formazione salentina, che è uscita di scena agli spareggi nei quarti di finale nel match perso ai rigori contro l'Alessandria. La Pro Vercelli ha voltato di nuovo pagina dopo la brillante salvezza ottenuta nella scorsa stagione in Serie B con Longo in panchina, ora passato alla guida del Frosinone.

I piemontesi hanno deciso di puntare su Grassadonia, che l'anno scorso è stato artefice della straordinaria stagione della Paganese, partita per rincorrere una difficile salvezza nel girone C di Lega Pro e ritrovatasi ad affrontare i play off per la Serie B. Nel precampionato la Pro Vercelli ha dimostrato di essere ancora a caccia della forma migliore, come si è visto nell'ultima partita pareggiata zero a zero in amichevole contro il Cuneo.

Di seguito le probabili formazioni per il match dello stadio Silvio Piola: la Pro Vercelli padrona di casa dovrebbe schierarsi in campo con Nobile in porta e difesa a tre composta da Konate, Legati e Bruno. A Ghiglione il compiuto di presidiare la fascia destra mentre Mammarella si muoverà sulla corsia mancina, con la zona centrale di centrocampo occupata da Firenze, Castiglia e Altobelli. In attacco ci sarà Rovini a far coppia con La Mantia. Lecce in campo con Perucchini tra i pali, Lepore in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, con Drudi e Marino difensori centrali. Il portoghese Costa Ferreira, Mancosu e Arrigoni formeranno il terzetto di centrocampo, Torromino, Pacilli e Caturano il tridente offensivo.

Confronto tattico: Grassadonia sta lavorando sul 3-5-2 per la sua nuova esperienza sulla panchina della Pro Vercelli. L'ex tecnico della Paganese è consapevole del fatto che ai piemontesi sarà sufficiente mantenere la categoria e sarà dunque necessario avere soprattutto equilibrio e lanciare giovani interessanti nella prossima stagione. 4-3-3 dalla filosofia più offensiva per il Lecce di Rizzo, squadra brillante che dovrà puntare ai vertici della prossima Serie C a prescindere dai risultati che riuscirà a mettere insieme nell'esperienza della Tim Cup.

Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria della Pro Vercelli a 2,10, poi il segno X per il pareggio a quota 3,00 e il segno 2 per il successo esterno del Lecce a 3,45. Under 1,75, Over 1,90, Gol 1,65 e NoGol 2,00.

Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Pro Vercelli e Lecce disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Pro Vercelli e Lecce, valida per il secondo turno eliminatorio, sarà trasmessa in diretta tv da Raisport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione 'Dirette'.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA PRO VERCELLI-LECCE (COPPA ITALIA 2017-2018, SECONDO TURNO)

© Riproduzione Riservata.