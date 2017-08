Probabili formazioni / Tottenham Juventus: quote e ultime novità live (amichevole)

Gonzalo Higuain (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE, OGGI SABATO 5 AGOSTO 2017) – Tottenham e Juventus si affrontano oggi pomeriggio: andiamo dunque adesso ad analizzare le probabili formazioni di questa prestigiosa partita amichevole che si disputerà a Wembley, cornice dunque fra le più affascinanti del mondo. L’inizio della stagione ufficiale è ormai imminente, il tempo degli esperimenti è praticamente finito, soprattutto in una partita nella quale si sfidano i campioni d’Italia e i secondi della Premier League, per una amichevole dunque decisamente di lusso. A questo punto, non ci resta altro da fare che andare a vedere le scelte di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri, senza dimenticare uno sguardo al pronostico di Tottenham-Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO TOTTENHAM JUVENTUS - Diamo adesso uno sguardo alle quote alle quote fissate dal portale di scommesse sportive Snai per l’amichevole Tottenham-Juventus: in questo modo, vediamo che il successo del Tottenham è stato dato a 2.70 (segno 1), contro il 2.35 fissato per l’affermazioni dei bianconeri (segno 2), favoriti dunque nonostante il fattore campo sfavorevole; infine, il pareggio (segno X) è stato dato a 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM - Manca poco ormai all’inizio della Premier League, per Mauricio Pochettino il test amichevole di lusso contro la Juventus sarà dunque una sorta di prova generale. Il Tottenham dovrebbe schierarsi secondo il modulo 3-4-2-1, con Lloris in porta; davanti a lui, la linea difensiva a tre uomini sarà formata da Dier sul centro-destra, Alderweireld centrale e Vertonghen sul centro-sinistra; a centrocampo Trippier esterno destro, nel cuore della mediana Wanyama e Dembele, sulla fascia sinistra Davies; grande qualità sulla trequarti con la coppia formata da Alli ed Eriksen, alle spalle della punta centrale che sarà naturalmente Kane.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La Juventus si prepara per la Supercoppa Italiana: fra una settimana ci sarà in palio il primo trofeo stagionale e Massimiliano Allegri non ha intenzione di lasciare nulla al caso per riconquistare la Supercoppa che l’anno scorso sfuggì. In difesa la coppia centrale sarà Rugani-Chiellini, mentre per gli esterni sono favoriti De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ecco la coppia titolare della passata stagione, quella formata da Pjanic e Khedira, mentre in attacco dovrebbe esserci il nuovo acquisto Douglas Costa al fianco dei tre califfi della scorsa stagione, cioè Dybala e Mandzukic sulla trequarti e Higuain punta centrale.

TOTTENHAM (3-4-2-1): 1 Lloris; 15 Dier, 4 Alderweireld, 5 Vertonghen; 16 Trippier, 12 Wanyama, 19 Dembele, 33 Davies; 20 Alli, 23 Eriksen; 10 Kane. Allenatore: Pochettino.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. Allenatore: Allegri.

