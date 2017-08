Psg Amiens/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Psg-Amiens - LaPresse

DIRETTA PSG AMIENS INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Il Paris Saint Germain torna in campo nella prima giornata di Ligue 1: Psg-Amiens si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.00 e i parigini vogliono tornare subito a dominare anche in campionato, dopo la parentesi monegasca della scorsa stagione. Ovviamente l'Amiens, squadra neo promossa dalla Ligue 2, sembra essere la vittima sacrificale della squadra di Parigi: l'arrivo di Neymar sta facendo impazzire gli appassionati di calcio nella Capitale e ora è arrivato il momento di scendere in campo e vincere. La testa rimane sempre alla Champions League, obiettivo numero uno della proprietà sin dai primi anni in quel di Parigi. Il campionato è una faccenda a parte e si ricomincia: voglia di ripartire, voglia di conquistare subito i tre punti.

Unai Emery dovrà gestire l’impatto di Neymar, ma avrà la possibilità di poter schierare una formazione da urlo. Difficilmente vedremo una squadra diversa da quella vista in campo contro il Monaco nella Supercoppa della scorsa settimana. Areola andrà in porta, con la coppia di centrali ormai consolidata formata da Marquinos e Thiago Silva. Meunier e Kurzawa andranno a completare il reparto. Costruzione del gioco affidata a Thiago Motta, con Verratti e Rabiot in inserimento: il centrocampista francese è cresciuto davvero moltissimo nella passata stagione. Confermato Dani Alves in alto a destra, con Pastore largo sulla sinistra. Unica punta Edison Cavani, che anche quest'anno cercherà il record di goal.

Anche gli ospiti potrebbero scegliere il modulo classico del 4-2-3-1 che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-5-1: Gurtner rimarrà il portiere titolare, mentre Issa Cissokho e Ielsch andranno sulle corsie esterne. Adénon e Dibassy dovrebbero invece andare al centro della linea difensiva. NDombèlé e Monconduit andranno a centrocampo per poter cercare di impostare la manovra, mentre sulla treuarti si piazzeranno Georges Gope-Fenepej, Charrier e Manzala. Koita e Labeau si giocheranno un posto da titolare per potersi piazzare in attacco.

Sicuramente vedremo un Paris Saint Germain molto arrembante soprattutto nei primi minuti di gioco: la prima mezz'ora sarà infernale sotto tutti i punti di vista. Il secondo tempo è un'incognita, anche perché capiremo solo in base al risultato come si comporterà Unai Emery nelle scelte. Sarà un match divertente e pieno di incognite, soprattutto per via dell'orario: alle ore 17.00 si rischia di trovare un caldo impressionante e giocare con quelle temperature potrebbe ribaltare ogni pronostico.

Il match tra Paris Saint Germain e Amiens verrà trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali Mediaset Premium, che detiene i diritti della Ligue 1 francese anche quest’anno. Psg-Amiens sarà disponibile anche in diretta streaming video per quegli abbonati che hanno attivo il servizio Premium Play. Per chi non è abbonato ci sarà la possibilità di seguire il match sul profilo ufficiale delle due compagini francesi sui siti Internet e i vari social network.

© Riproduzione Riservata.