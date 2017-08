Risultati/ Coppa Italia 2017-2018 diretta gol livescore delle partite (Tim Cup)

Cacia, calciatore dell'Ascoli - LaPresse

RISULTATI COPPA ITALIA 2017-2018 DIRETTA GOL LIVESCORE DELLE PARTITE (SECONDO TURNO TIM CUP) – Prosegue quest’oggi la Coppa Italia 2017-2018, nota comunemente anche come Tim Cup. Dopo il primo turno svoltosi a partire dallo scorso 29 luglio, nella giornata odierna, sabato 5 agosto, comincerà il secondo step. Un inesorabile avvicinamento quindi alla finalissima del prossimo 27 maggio 2018 dell’Olimpico di Roma, ormai sede dell’ultimo atto della coppa dalla stagione 2007-2008. La detentrice del titolo è la Juventus, che ha vinto le ultime tre edizioni, e ovviamente tutte le altre formazioni vorranno provare a rubare il titolo ai bianconeri, anche se l’impresa sarà tutt’altro che semplice. Come da copione, la Coppa Italia prevede delle sfide di sola andata, quindi ad eliminazione diretta, fino alle semifinali, le uniche gare che invece si svolgeranno con la formula di andata-ritorno.

Erano trentasei le formazioni che si sono presentate ai nastri di partenza, al primo turno preliminare di Coppa Italia, di cui 27 iscritte nel campionato di Serie C, e nove invece della Serie D, ovvero, quelle che durante la scorsa stagione si sono classificate al secondo posto dei rispettivi giorni. Oggi, come detto sopra, inizia invece il secondo turno di qualificazione, con le squadre che da 36 sono diventate 18, con l’aggiunta però delle 22 della Serie B. Il successivo step sarà quello del 12 agosto, quando entreranno in gioco anche le formazioni di Serie A e così via fino alla fine della manifestazione. Saranno quattro gli incontri che si disputeranno quest’oggi, a cominciare dalle due sfide in programma alle ore 18:00, leggasi il match fra lo Spezia e la Reggina, nonché fra l’Ascoli e lo Juve Stabia. Alle ore 20:30, invece, la partita fra l’ex squadra di Serie A dell’Empoli, e i monzesi del Renate, nonché l’incontro piemontese fra i padroni di casa della Pro Vercelli e il Lecce.

Delle quattro partite in programma quest’oggi valevoli per il secondo turno della Coppa Italia 2017-2018, solo una sarà visibile in diretta tv e in forma totalmente gratuita: stiamo parlando precisamente della sfida fra la Pro Vercelli e il Lecce, con fischio di inizio a partire dalle ore 20:30 di questa sera. I diritti della gara in questione sono stati infatti acquistati dalla Rai, che trasmetterà l’incontro su Rai Sport al canale 57 del vostro televisore. La gara sarà inoltre fruibile anche in alta definizione su Rai Sport HD. Gli altri tre match, leggasi Spezia-Reggina, Ascoli-Juve Stabia e Empoli-Renate, saranno invece seguibili solo attraverso gli aggiornamenti postati sui social network, in particolare, Facebook e Twitter delle varie squadre e della Tim Cup.

RISULTATI COPPA ITALIA (TIM CUP)

ore 18.00 Ascoli Juve Stabia

ore 18.00 Spezia Reggina

ore 20.30 Empoli Renate

ore 20.30 Pro Vercelli Lecce

© Riproduzione Riservata.