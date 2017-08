Sampdoria Swansea/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live (amichevole)

Diretta Sampdoria Swansea (LaPresse)

DIRETTA SAMPDORIA SWANSEA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO - Sampdoria Swansea è la partita di calcio in programma oggi Sabato 5 agosto alle ore 17.15 al Liberty Stadium quale test match amichevole di grande prestigio per la formazione di Giampaolo. Un'amichevole di grande prestigio per i blucerchiati, che stanno svolgendo una fase importante della preparazione al campionato. Gli uomini di Giampaolo infatti sono in Inghilterra dove hanno già giocato in amichevole contro il Manchester United e sono pronti ad affrontare la squadra gallese che milita in Premier League. Sarà perciò una sfida importantissima per i ragazzi di Giampaolo che potranno iniziare a testare la loro condizione contro un'ottima squadra: di contro lo Swansea oggi vorrà dimenticare la brutta stagione trascorsa e migliorare in vista del prossimo campionato. Partire bene sarà fondamentale così da ottenere punti salvezza che possano essere utili per guardare al futuro con tranquillità.

Per quanto concerne lo Swansea, verrà confermata la formazione che ha fatto molto bene nell'ultima amichevole contro il Birmingham: il modulo del tecnico Clement sarà il 4-4-2 con cui proverà a far male ai blucerchiati. In porta spazio al polacco Fabianski mentre avanti a lui ci saranno Naughton, Van Der Hoorn, Fernandez e Olsson, mentre a centrocampo giocheranno invece Mesa, Carroll, Fer e Fulton che dovranno creare scompiglio per il gioco dei gallesi.

Mentre in avanti tandem con il giovane talento Abraham e Ayew al suo fianco. Passando alla Sampdoria invece, i blucerchiati giocheranno con il 4-3-1-2 con Puggioni tra i pali, mentre Sala, Silvestre, Regini e Murru in difesa. A centrocampo agiranno Barreto, Torreira e Linetty con Praet a fare da trequartista: in avanti, senza Muriel andato al Siviglia, giocheranno Quagliarella e Caprar, in attesa di capire se Shick potrà proseguire senza problemi la sua avventura alla Sampdoria oppure volerà per davvero verso altri lidi (Inter in primis).

Per quanto riguarda invece le scommesse, parte leggermente favorito lo Swansea secondo Bwin: la formazione di Clement viene quotata a 2.10, mentre il pareggio a 2.70. A 2.30 viene data la vittoria della Sampdoria in casa dello Swansea, il che dimostra che si tratterà di una sfida alquanto equilibrata.

Segnaliamo infine che la partita amichevole tra Sampdoria e Swansea sarà visibile in diretta tv sul canale sportivo di Mediaset Premium, che quindi garantirà ai suo abbonati anche la diretta streaming video del match tramite l'app Premium Play: consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale dei blucerchiati e ai profili social ufficiali collegati per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live dell’incontro.

