Sassuolo Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv, formazioni, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Pro Piacenza (LaPresse)

DIRETTA SASSUOLO PRO PIACENZA: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Sassuolo Pro Piacenza è la partita in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Ricci di Sassuolo, uno delle ultime amichevoli per i nero verdi di Bucchi. La sfida si annuncia senza dubbio molto improntate specialmente in casa nero verde: il Sassuolo in questa estate ha cambiato molto nell'organigramma e che è atteso da una sorta di stagione della verità. La partenza di mister Di Francesco, passato alla Roma, è stata probabilmente la perdita più difficile da coprire per la squadra, dati gli ottimi risultati raggiunti con la guida del tecnico abruzzese.

Il centrocampista Pellegrini e l'esterno d'attacco Defrel hanno raggiunto Di Francesco alla Roma, portando nelle casse di Squinzi un ottimo bottino per gli ultimi aggiustamenti, mentre la telenovela di mercato legata a Berardi promette di durare fino all'ultimo giorno di mercato. Insomma, sicuramente una sfida non facile per il nuovo allenatore Christian Bucchi, ex attaccante di Modena e Ascoli, che però nei suoi anni di gavetta a Macerata e Perugia ha dimostrato ampiamente di avere le qualità per fare questo mestiere: che segnali potremmo cogliere oggi dal campo?

Per quanto concerne le probabili formazioni di questo derby, il tecnico della Pro Pea dovrebbe inserire il 4-4-2 già visto nell'ultimo impegno ufficiale contro il Vicenza. In porta spazio a Gori, mentre in difesa a partire da destra ci saranno Messina, Belotti, Abbate e Ricci. In mediana prevista la conferma del duo La Vigna e Aspas al centro, mentre sugli esterni Alessandro e Mastroianni dovrebbero ricevere la maglia da titolare. In avanti salgono le quotazioni per Starita e Bazzoffia, che dovrebbero agire in coppia ai piedi dell'area di rigore.

Dall'altra parte Bucchi conferma il 4-3-3 utilizzato da Di Francesco nelle sue stagioni in nero-verde; rispetto all'amichevole contro l'Eintracht, però, Defrel sarà sostituito in avanti da uno tra Falcinelli e Iemmello, il primo in vantaggio sul secondo, mentre sugli esterni Politano e Berardi saranno in ballottaggio con Ricci. Sugli esterni di difesa, invece, Pol Lirola dovrebbe essere il prescelto in vista della nuova stagione sulla corsia di destra. Ancora da decifrare, invece, le scelte dell'allenatore riguardo alla mediana, dove sarà ballottaggio tra Missiroli, Duncan, Sensi, Magnanelli e Mazzitelli per 3 maglie da titolare.

Salvo variazioni, va segnalato che la partita tra Sassuolo e Pro Piacenza non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono note info utili riguardanti una eventuale diretta streaming video: consigliamo pertanto di collegarsi ai siti ufficiali e ai profili social di entrambe le società per rimanere aggiornate sulle novità e il risultato live del match amichevole.

