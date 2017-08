Spezia-Reggiana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia-Reggiana: qui l'attaccante uruguaiano Pablo Granoche, 33 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SPEZIA-REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (COPPA ITALIA, SECONDO TURNO) - Spezia-Reggiana, in programma oggi alle 18.00, sarà una delle sfide che aprirà il programma del secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia. I liguri fanno il loro esordio nella competizione dopo un campionato che li ha visti partecipare per il terzo anno consecutivo ai play off senza successo.

Le eliminazioni contro Avellino, Trapani e Benevento nelle ultime tre stagioni hanno confermato come la squadra si sia ormai insediata in maniera costante nell'alta classifica del campionato cadetto, senza però riuscire ad essere credibile nella rincorsa ad una Serie A che pure da tempo la proprietà del club bianconero ritiene di poter ottenere.

Terminata l'era Di Carlo in panchina, lo Spezia è ripartito da Fabio Gallo, tecnico che ha saputo far bene l'anno scorso in Lega Pro e che ora è pronto a giocarsi la sua chance sulla panchina di una delle squadre più ambiziose della Serie B. Nell'ultimo test amichevole contro il Savona, lo Spezia ha riportato una brillante vittoria per tre a zero, con le reti messe a segno da Corbo, Bastoni e Shekiladze tutte nell'ultimo quarto d'ora di gara.

La Reggiana, dopo la semifinale play off per la Serie B persa contro l'Alessandria nell'ultima stagione, è ripartita dal primo turno di Coppa Italia battendo due a uno a Roma il Trastevere, in una combattuta partita decisa dalla doppietta di Cesarini. Confermato Leonardo Menichini in panchina, la Reggiana proverà anche quest'anno a puntare all'alta classifica in un campionato di Serie C che si prospetta particolarmente impegnativo. Vediamo le formazioni previste per il match dello stadio Alberto Picco.

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con Di Gennaro in porta e una difesa a tre con Giani, Ceccaroni e Sciaudone titolari. A destra Piccolo e a sinistra De Col presidieranno le fasce laterali a centrocampo, mentre per vie centrali si muoveranno Forte, Migliore e Terzi. In attacco ci sarà Awua a far coppia con l'uruguaiano Granoche.

La Reggiana risponderà con Facchin tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Ghiringhelli, Spanò, Sabotic e Panizza. Terzetto di centrocampo titolare composto da Bovo, dal francese Genevier e dal gambiano Bobb, in attacco confermato il tridente già visto nella Capitale domenica scorsa, composto da Rosso, Cianci e Cesarini, mattatore del match con la sua doppietta.

Fabio Gallo punterà sul 3-5-2 per aprire il nuovo ciclo spezzino, con la squadra chiamata a far valere la sua caratura sulla carta superiore. 4-3-3 per Menichini e la sua Reggiana che spera di concretizzare gli investimenti del patron americano Mike Piazza, il quale sta portando avanti un progetto progressivo e teso a portare la Reggiana ai piani superiori del calcio italiano.

Quote: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria dello Spezia favorito a 1,28, il segno X per il pareggio finale a 5,00 e il segno 2 per il successo esterno della Reggiana a 8,25. Opzione Under per questa partita quotata 2,00, Over 1,70, Gol 2,00 e NoGol 1,63. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Spezia e Reggiana disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore.

La partita di Coppa Italia tra Spezia e Reggiana, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

