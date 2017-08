Tottenham Juventus/ Streaming video e diretta tv, formazioni, orario, risultato live

Diretta Tottenham-Juventus - LaPresse

DIRETTA TOTTENHAM-JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE

ORARIO TV E PRESENTAZIONE PARTITA. Tottenham-Juventus è una partita amichevole in programma oggi, sabato 5 agosto presso lo stadio Wembley di Londra, il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.30 italiane (le 17.30 locali): per i bianconeri si tratterà dell'ultimo test match prima della Supercoppa Italiana del 13 agosto che vedrà la formazione di Allegri sfidare la Lazio nel primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Contro il club di Pochettino che milita nella Premier League inglese e che anche quest'anno prenderà parte alla fase a gironi di Champions League, la Vecchia Signora sfrutterà i 90 minuti per collaudare nuovi meccanismi di gioco e consentire ai giocatori di fare la gamba dopo l'intenso lavoro fisico svolto nelle ultime settimane che ha sicuramente aiutato a smaltire i chili di troppo accumulati durante le meritate vacanze estive ma in compenso ha appesantito gli uomini di Allegri che ora devono recuperare l'esplosività e l'agilità in mezzo al campo e con la palla al piede.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE TOTENHAM JUVENTUS. La partita avrà un'ampia copertura in diretta tv, grazie a Mediaset e Sky che hanno entrambe acquisito i diritti per trasmettere la gara amichevole: sul satellite l'appuntamento è sui canali 201 e 251 (Sky Sport 1 e Sky Calcio 1) della piattaforma di Rupert Murdoch, sul digitale terrestre la gara sarà proposta sui canali 370 e 380 del decoder. Non mancherà ovviamente la diretta streaming video sul web grazie ai servizi Sky Go e Premium Play che consentono ai rispettivi abbonati di guardare i programmi delle pay-tv anche fuori casa, in particolare in questi giorni di vacanza.

PROBABILI FORMAZIONI. A poco più di una settimana dalla Supercoppa Italiana Allegri sarà tentato di testare le condizioni fisiche dei suoi uomini migliori, per cui non ci sarebbe nulla di strano se il tecnico bianconero schierasse la migliore formazione possibile. Tra i pali andrà uno tra Buffon e Szczesny che con ogni probabilità nel corso della stagione si scambieranno più volte il posto da titolare, in difesa potrebbe essere ripristinata la BBC con Benatia al posto di Bonucci e i confermatissimi Chiellini e Barzagli che nonostante l'età non più giovanissima rimangono ancora una garanzia granitica.

In caso di difesa a quattro Lichtsteiner e Alex Sandro si contenderanno l'ultimo posto a disposizione; i due di centrocampo, come al solito, saranno Khedira e Pjanic ma non è escluso che Allegri dia una chance al nuovo arrivato De Sciglio, la linea di trequartisti dovrebbe essere formata da Douglas Costa, Mandzukic e Dybala (corteggiato dal Barcellona che ormai si è rassegnato a fare a meno di Neymar) dietro all'unica punta Higuain.

Per quanto riguarda gli Spurs il tecnico Pochettino non dovrebbe stravolgere più di tanto la formazione titolare con il classico schema ad albero di natala: Lloris tra i pali dietro ai quattro di difesa che dovrebbero essere i centrali Alderweireld e Vertonghen e gli esterni Davies e Trippier; a centrocampo Dembele, Dier e Winks andranno a occupare la linea mediana del campo mentre il reparto offensivo sarà foraggiato dai trequartisti Dele Alli ed Eriksen che andranno a supportare l'unica punta Harry Kane; in panchina le alternative principali potrebbero essere N'Koudou e Janssen.

