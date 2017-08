Udinese Az Alkmaar/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Udinese Az Alkmaar (LaPresse)

DIRETTA UDINESE AZ ALKMAAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Udinese Az Alkmaar è la partita in programma oggi sabato 5 agosto alle ore 20.30 alla Dacia Arena, quale test match amichevole di prestigio per la compagine di Delneri che torna nello stadio di casa per questa speciale occasione. La formazione friulana, attesa dall'imminente esordio in Coppa Italia, è ormai avanti nella preparazione ma necessita di un test importante sul campo per dare le prime importanti indicazioni al proprio esperto tecnico. Anche quest'anno c'è stato un gran via vai alla porta del club fra giovani promesse scovate nei campionati minori e tanti calciatori mandati a giocare e fare le ossa lontano da Udine.

Per questo motivo il test contro una formazione tecnica ed organizzata come l'AZ è particolarmente utile per mettere ordine nella testa di Delneri.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico Delneri potrebbe inserire una formazione titolare rivoluzionata rispetto a quella che ha concluso la passata stagione. In porta spazio al giovane Scuffet, finalmente recuperato dopo un paio di stagioni complicate, mentre nella difesa a 3 spazio a Samir, Nuytinck e Wague. In mediana probabile partenza da titolare per Adnan e Widmer sugli esterni, mentre al centro Fofana, Jankto e Iniguez dovrebbero partire dall'inizio.

In avanti Kevin Lasagna potrebbe avere una maglia da titolare accanto ad uno fra Thereau e Perica. Pronti dalla panchina i vari Matos, de Paul e i nuovi arrivi Ewandro e Barak. Dall'altra parte Van den Brom dovrebbe, invece, optare per la formazione che giocherà dall'inizio contro il PSV fra una settimana nella prima di campionato. Nel 4-2-3-1 spazio a Tim Krul in porta, con Vlaar e Luckasson in difesa, e la coppia Svensson-Haps ad agire da terzini. A centrocampo Wuytens e van Oveeren saranno i due mediani, mentre Bel hassani dovrebbe essere il trequartista titolare. In avanti Jahanbakhsh e dos Santos saranno le due ali, mentre Weghorst sarà al centro dell'attacco.

Salvo variazioni di palinsesto, si comunica che la partita amichevole tra Udinese e Az Alkmaar, sarà visibile in diretta tv sul canale ufficiale Udinese tv, visibile però solo al numero 110 del telecomando del digitale terrestre nelle zone di Veneto e Friuli: non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video. Consigliamo quindi di consultare il sito del club e i profili social collegati ufficiali per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

