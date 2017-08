Usain Bolt/ Diretta finale 100 metri streaming video e tv: oro per il giamaicano? (Mondiali atletica 2017)

Diretta 100 metri: Usain Bolt (LaPresse)

DIRETTA USAIN BOLT FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO (OGGI SABATO 5 AGOSTO) - La finale dei 100 metri maschili con Usain Bolt sarà il piatto forte della giornata di oggi, sabato 5 agosto, ai Mondiali di atletica leggera 2017 che sono cominciati ieri a Londra. Diamo allora innanzitutto gli appuntamenti per seguire quella che sarà l'ultima gara individuale della carriera del fenomenale velocista giamaicano: alle ore 20.05 italiane (le 19.05 britanniche) ci sarà il passaggio obbligato delle semifinali, poi per i migliori otto ecco l'appuntamento più atteso dell'intera rassegna iridata, la finale che in 10 secondi scarsi decreterà l'uomo più veloce del mondo. Una scarica di adrenalina che chiuderà la serata allo stadio Olimpico di Londra, in programma alle ore 22.45 italiane come ultima gara della serata, posizione d'onore che ai 100 metri spetta di diritto.

L’attesa è tutta per Usain Bolt e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che nei grandi appuntamenti il giamaicano non ha mai conosciuto sconfitte a partire dalle Olimpiadi di Pechino 2008 in poi, una striscia che ha avuto una sola interruzione ai Mondiali di Daegu 2011, quando però Bolt fu squalificato per falsa partenza, dunque anche in quel caso nessuno riuscì a batterlo in pista. Ecco dunque che nei 100 metri Usain Bolt ha raccolto in carriera tre ori olimpici nel 2008, nel 2012 (proprio in questo stesso stadio londinese) e infine nel 2016 a Rio de Janeiro e altrettanti trionfi iridati, a Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015. Oggi Bolt ha l’occasione di salire a quota quattro ori mondiali, per chiudere da imbattuto la propria carriera e lasciare ai milioni di suoi tifosi sparsi in tutto il mondo il miglior ricordo possibile - fermo restando che poi lo rivedremo in gara ancora nella staffetta 4x100.

Per tutti i suoi rivali invece l’obiettivo è chiaro: riuscire a battere Usain Bolt per scrivere una pagina che entrerebbe nella storia dello sport. Non sarà facile, anche perché il rivale sulla carta più accreditato, cioè il canadese Andre De Grasse, ha rinunciato a partecipare a causa di uno stiramento al bicipite femorale destro quando era già arrivato a Londra. Di conseguenza possiamo spendere il nome di due americani, il veterano Justin Gatlin e la nuova promessa Christian Coleman, che ha un personale stagionale molto migliore rispetto a quello di Usain Bolt (9”82 contro 9”95), ma a 21 anni dovrà fare i conti con la prima volta sotto i riflettori e con la gestione di semifinali e finale in meno di tre ore.

La finale dei 100 metri maschili con Usain Bolt sarà visibile in diretta tv, come tutti i Mondiali di atletica 2017 a Londra, sia sulla Rai sia su Eurosport. Per la precisione i canali di riferimento saranno Rai Due per quanto riguarda la tv in chiaro, Eurosport 1 per il canale tematico visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

