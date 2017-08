Arsenal Chelsea/ Streaming video e diretta tv, formazioni, quote, risultato live

Diretta Arsenal-Chelsea - LaPresse

DIRETTA ARSENAL-CHELSEA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (COMMUNITY SHIELD) - Arsenal-Chelsea, domenica 6 agosto 2017 alle ore 15.00, sarà la sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione in Inghilterra, il Community Shield. Ovvero, la Supercoppa tra la squadra vincitrice della Premier League, il Chelsea di Antonio Conte, e la squadra vincitrice della FA Cup, l'Arsenal che a sua volta ha battuto nella finalissima di Coppa d'Inghilterra proprio il Chelsea. Dunque il derby londinese si ripete a inizio stagione, con le due squadre già testate da una lunga serie di amichevoli internazionali. Lo scorso 22 luglio nell'International Champions Cup a Pechino il Chelsea ha battuto per tre a zero l'Arsenal con una doppietta di Batshuayi e un gol di Willian.

Una sconfitta che ha scosso i Gunners, che hanno però perso in casa l'Emirates Cup: dopo l'abbondante vittoria per cinque a due contro il Benfica nella semifinale del quadrangolare, è arrivato il ko contro il Siviglia nella finalissima. Il Chelsea nel frattempo ha proseguito il suo cammino nella International Champions Cup, perdendo tre a due contro il Bayern Monaco (unica vittoria dei bavaresi in questo precampionato) e due a uno contro l'Inter di Luciano Spalletti. Sconfitte che hanno portato Antonio Conte a richiamare i suoi, chiedendo maggior concentrazione in un momento in cui tutte le formazioni di Premier League andranno a caccia del Chelsea per scalzare i blues dal trono d'Inghilterra.

Le probabili formazioni del Community Shield: Arsenal in campo con Petr Cech, il numero uno ceko alle spalle di una difesa a tre composta dal francese Koscielny, dall'egiziano Elneny e dallo spagnolo Nacho Monreal. A centrocampo l'altro spagnolo Bellerin si muoverà sulla fascia destra e Oxlade-Chamberlain si muoverà sulla corsia mancina, mentre per vice centrali ci sarà spazio per lo svizzero Xhaka e per il gallese Ramsey. In avanti, avanzati in posizione di trequartisti, Welbeck e il tedesco Ozil supporteranno il centravanti Lacazette, arrivato tra le fila dei Gunners dal Lione in questa sessione estiva.

Il Chelsea risponderà con il belga in porta Courtois alle spalle del brasiliano David Luiz, dello spagnolo Azpilicueta e di Chaill, titolari nella difesa a tre. Il francese Kante affiancherà l'altro spagnolo Cesc Fabregas al centro della linea mediana, mentre l'ex romanista Rudiger sarà l'esterno mancino con il nigeriano Moses schierato invece sulla fascia destra. Il centravanti belga Bastshuayi sarà affiancato dall'ex juventino Alvaro Morata e dall'altro brasiliano Willian nel tridente offensivo.

Le quote per la prima finale stagionale del calcio inglese vedono il Chelsea favorito, anche alla luce dell'ampia vittoria ottenuta in amichevole pochi giorni fa. Vittoria dei blues quotata 2.20 da Bet365, mentre William Hill alza fino a 3.40 la quota per la vittoria dell'Arsenal, stessa quota proposta da Bwin per l'eventuale pareggio. Arsenal-Chelsea, domenica 6 agosto 2017 alle ore 15.00, si potrà seguire sul canale 204 di Fox Sports sul satellite di Sky in diretta tv, oppure anche in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.

© Riproduzione Riservata.