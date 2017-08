Avellino-Matera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Matera: qui lo slovacco Richard Lasik, 24 anni, centrocampista dell'Avellino (LAPRESSE)

DIRETTA AVELLINO-MATERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Avellino-Matera, in programma domenica 6 agosto 2017 (inizio ore 20:30) per il secondo turno di Coppa Italia, si presenta come una partita già ricca di spunti per entrambe le formazioni. Nessuna delle due vuole perdere l'occasione di vincere e di accedere così al turno successivo. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Avellino che viene dal brutto k.o. contro il Taranto in amichevole. Tifosi scettici sull'andamento dei lupi irpini ma che sono comunque pronti ad affollare i gradoni del Partenio-Lombardi per l'esordio stagionale dei biancoverdi. Mentre per quanto concerne il Matera, la formazione di Auteri è già in forma campionato. Nell'ultimo turno eliminata la Casertana in quello che è stato un autentico antipasto della serie C che verrà. Sarà una stagione ostica per entrambe e perciò la gara del prossimo turno di Coppa Italia permetterà di capire come stanno messe a livello di condizione fisica e mentale. Avellino con tante incognite anche legate alle scommesse del mercato, mentre il Matera vuole capire dove andrà ritoccata la rosa così da regalare al tecnico ex Nocerina una vera e propria corazzata.

Per quel che riguarda le probabili formazioni, mister Novellino è pronto a schierare il suo consueto 4-4-2. In porta per gli irpini ci sarà il romeno, ex Inter, Andrei Radu. In difesa agiranno invece Laverone, Suagher, Migliorini e Rizzato. In mezzo al campo per l'Avellino ci saranno Molina, D'Angelo, Moretti e Lasik. mentre in avanti il tandem d'attacco sarà composto dalla coppia Ardemagni-Castaldo anche se dalla panchina sono pronti a subentrare sia il giovane Asencio che Camara. Per il Matera il modulo di partenza sarà il 4-3-3.

In porta giocherà Mittica mentre Mattera, Scognamillo, Stendardo e Salandria comporranno il quartetto di difesa. A centrocampo largo a Di Lorenzo, Casoli e Strambelli mentre in avanti ci sarà un temibile tridente con Giovinco e Battista più larghi mentre da falso nueve agirà Corado. Proprio quest'ultimo sarà il maggiore pericolo per un Avellino che nelle ultime uscite non è apparso in forma smagliante e potrebbe perciò soffrire la squadra lucana.

L'Avellino di Novellino basa gran parte del suo gioco sugli esterni. Laverone e Rizzato saranno chiamati agli straordinari mentre in avanti il punto di riferimento non può che essere il bomber Ardemagni, reduce dai 13 gol dell’ultimo campionato. Matera che punta con decisione sulla qualità in mezzo al campo, ecco perché Casoli e Strambelli sono diventati imprescindibili per il tecnico Gaetano Auteri.

Oltre a considerare la qualità di un attaccante come Corado che sta facendo benissimo nelle amichevoli estive. Per quel che riguarda invece le scommesse, la vittoria dell'Avellino è data come quella dalla quota più bassa da Bwin. Il celebre bookmaker ha infatti una quota per i lupi pari a 1.55 mentre per il pareggio si parla di 2.30. La vittoria del Matera in terra irpina è data a 3.45, dunque quota decisamente più alta rispetto a quella dell'Avellino.

Dopo la sconfitta amichevole contro il Taranto, il mister dell’Avellino Novellino non ha fatto drammi: a suo dire i biancoverdi stanno lavorando bene e sono quasi pronti per la nuova stagione, in attesa di ulteriori rinforzi che arriveranno dal mercato. Gaetano Auteri invece vuole vedere i suoi all'esame Avellino, che permetterà di capire meglio l’attuale stato di forma del Matera. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Avellino e Matera disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore.

La partita di Coppa Italia tra Avellino e Matera, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

