Bari-Parma/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BARI-PARMA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI - Una sfida della vecchia serie A, una partita dal sapore antico. Bari e Parma si sfidano nel secondo turno di Coppa Italia (ad eliminazione diretta): appuntamento allo stadio San Nicola nella serata di domenica 6 agosto 2017, calcio d’inizio alle ore 21:15.

L’ultima sfida risale al 3 aprile 2011, in serie A: il Bari si impose in terra emiliana con un 2-1 storico, mentre all'andata i crociati vinsero 1-0. Si torna dunque in campo, con le migliori intenzioni per poter passare il turno: entrambe le squadre vogliono assolutamente qualificarsi e proseguire in questa competizione che può regalare grandi soddisfazioni. I pugliesi vogliono riscattare una stagione brutta, che non aveva più senso dopo le tantissime sconfitte esterne.

Il Parma vuole continuare a sognare: dal fallimento al ritorno a Bari, ora serve soltanto la vittoria e il passaggio del turno. I padroni di casa dovranno fare a meno di Floro Flores: l'attaccante esperto in cadetteria non ce la fa a recuperare. Fermo anche l'infortunato Masi, mentre Busellato e Di Noia sono pronti a rientrare in campo.

Sarà la prima partita ufficiale di questa nuova stagione per Fabio Grosso, che probabilmente schiererà un 4-3-3: Micai potrebbe riprendesi il ruolo da titolare, mentre Capradossi e Tonucci potrebbero posizionarsi al centro. Occhio a Moras, anche lui potrebbe scendere in campo. Morleo e Cassani potrebbero essere i due titolari sulla fascia, ma in quelle zone del campo Grosso può scegliere. Greco, Tello e Basha potrebbero essere i tre centrocampisti centrali, ma anche qui Grosso ha l'imbarazzo della scelta. Tutto da decidere anche l'attacco, con Galano e Brienza che sono favoriti per agire sui lati. In attacco Maniero se non recupera Floro Flores.

Il Parma ha le idee ben chiare: modulo speculare per i crociati, con Frattali che andrà in porta. Lucarelli e Di Cesare andranno in difesa, mentre Gagliolo e Iacoponi sulle corsie esterne. Centrocampo di altissima qualità, con Dezi, Scozzarela e Barillà pronti a dare spettacolo: tantissime opportunità dunque per i calci piazzati. Attacco di tutto rispetto, con Di Gaudio e Siligardi sugli esterni, per servire uno che di gol in serie B ne ha firmati parecchi: stiamo parlando di Emanuele Calaiò. Il match si presenta con tanti temi d’interesse.

Il Bari vuole riscattare una stagione davvero deludente e gli alti e bassi attraversati anche durante la scorsa stagione hanno scosso l'ambiente. Serve un vero e proprio scossone, a partire da questa gara. Il Parma vuole invece ripartire dalla promozione in Serie B: un inferno durato troppo, con una stagione davvero incredibile: ripartire da capo e farlo nel migliore dei modi, per evitare un nuovo crollo. Le quote delle agenzie di scommesse delineano un pronostico equilibrato, per il match del San Nicola: snai.it propone a 2,35 il segno 1 per la vittoria del Bari, a 2,95 il segno X per il pareggio e a 2,90 il segno 2 per il successo in trasferta del Parma.

Under 1,63, Over 2,05, Gol 1,75 e NoGol 1,87. Ricordiamo che in caso di pareggio dopo i 90' regolamentari sono previsti due tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno, ed eventualmente anche i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Bari e Parma, valida per il secondo turno eliminatorio, sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 20:55 e telecronaca dalle 21:15. Diretta anche in streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione 'Dirette'.

