Brescia-Padova/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Padova (LAPRESSE)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Brescia-Padova è una delle partite in programma per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia 2017-2018: appuntamento allo stadio Mario Rigamonti nella serata di domenica 6 agosto, calcio d’inizio alle ore 20:30.

La salvezza ottenuta per il rotto della cuffia e la voglia di ritornare a splendere anche in Serie B. Il Brescia ospita nel secondo turno di coppa Italia il Padova, che lo scorso anno ha fatto ben vedere in Lega Pro. Il quarto posto finale è sinonimo di grande qualità e quantità in mezzo il campo, dunque non bisogna assolutamente sottovalutare i biancoscudati. Al Mario Rigamonti ci sarà dunque un bel match e le rondinelle dovranno fare di tutto pur di passare il turno ad eliminazione diretta: non sarà semplice arginare gli ospiti, anche perché la squadra si sta rinforzando e sicuramente c'è l'intenzione di fare il salto di qualità. La campagna acquisti parla chiaro, dunque il Brescia dovrà fare moltissima attenzione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 2017-2018 (SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO)

Primo appuntamento ufficiale per il nuovo allenatore Boscaglia. Probabile un 4-4-2, che ha dato ai padroni di casa una buona impronta di gioco. Minelli confermato in porta, mentre la linea di difesa dovrebbe cambiare: Coppolaro e Bagadur saranno i due centrali. Confermato Coly a sinistra e Cistana a destra. A centrocampo ci sarà ancora Bisoli a gestire le operazioni, con Machin al suo fianco. Ndoj e Cattaneo completeranno il reparto sulle fasce. In attacco il Brescia ha una delle coppie che possono diventare le più prolifiche del campionato cadetto e dare spettacolo anche in Coppa Italia: il reparto offensivo è affidato a Caracciolo e Torregrossa, una coppia che rischia di esplodere soprattutto in cadetteria.

Modulo speculare anche per i padovani, con Bindi che dovrebbe andare in porta. Russo e Cappelletti potrebbero essere i centrali, con Ravanelli pronto a scendere in campo. Contessa, arrivato dal Lecce, va sulla sinistra, mentre Madonna dovrebbe essere confermato sulla destra. Zivkov e Candido dovrebbero andare sui lati, con un centrocampo davvero di qualità: Tabanelli e Pulzetti sono pronti a dare spettacolo in mediana. Guidone e Chinellato potrebbero scendere in campo contemporaneamente: a loro l'ingrado compito di giocarsela contro la difesa delle rondinelle e bissare il successo per 2-1 contro il Rende nel primo turno di Coppa Italia.

Sfida importante per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono assolutamente passare il turno e cercare di proseguire il loro cammino anche in Coppa Italia. Ovviamente bisognerà anche cancellare la passata stagione con un buon inizio. Anche il Padova vuole fare bene, dopo una stagione chiusa al quarto posto e culminata con i play off di Lega Pro: la società veneta ha dimostrato di voler tentare in ogni modo il salto di qualità e provare a dare fastidio nel suo girone di appartenenza.

Per quanto riguarda i pronostici dei bookmaker, snai.it favorisce il segno 1 per la vittoria del Brescia a quota 1,65, mentre il segno 2 per il successo esterno del Padova è fissato a 4,75; a 3,45 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Under a quota 1,70, Over a 2,00, Gol 1,85 e NoGol 1,77. In caso di parità dopo i tempi regolamentari Brescia e Padova procederanno con i supplementari, due da 15’ ciascuno, ed eventualmente con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Brescia e Padova, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

