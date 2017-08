Carpi-Livorno/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Livorno: qui il difensore del Carpi Alessio Sabbione, 25 anni (LAPRESSE)

DIRETTA CARPI-LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Carpi-Livorno, che si gioca domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, si presenta come una delle sfide più interessanti nel programma del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Gli emiliani padroni di casa sono pronti a vivere una nuova stagione da protagonisti. Nel 2015 è arrivata la prima storica promozione in Serie A, nel 2016 la retrocessione dopo un campionato più che dignitoso, chiuso a quota trentotto punti, infine in questo 2017 la Serie A di nuovo sfiorata, dopo la sconfitta nella finalissima play off contro il Benevento. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Finita l'era Castori, i biancorossi hanno deciso di scommettere su un nuovo allenatore scelto dalla Lega Pro, artefice del miracolo Virtus Francavilla, portata dalla Serie D alla disputa dei play off per la Serie B. Si tratta di Antonio Calabro, che dovrà cercare di mantenere lo standard dei risultati della squadra al livello di chi ha fatto la storia di sempre del Carpi. Di fronte, gli emiliani avranno un Livorno l'anno scorso alle prese con la difficile realtà della Lega Pro dopo anni tra Serie A e Serie B. E' arrivata la qualificazione ai play off dove i labronici hanno comunque fatto una figura brillante, ma si sono dovuti arrendere nel doppio quarto di finale contro la Reggiana.

Al contrario del Carpi che farà il suo esordio in Tim Cup in questo secondo turno, il Livorno ha già giocato nel primo turno battendo con grande sofferenza la Feralpisalò. Zero a zero dopo i tempi supplementari, solo l'errore di Luche dal dischetto ha regalato agli amaranto la qualificazione. Vediamo le probabili formazioni per il match dello stadio Sandro Cabassi. Carpi in campo con Colombi estremo difensore dietro la difesa a tre composta da Sabbione, Capela e Poli. Pachonik sulla corsia laterale di destra e Anastasio sulla corsia laterale di sinistra saranno i due esterni di fascia, mentre a centrocampo giocheranno lo sloveno Jelenic, Pasciuti e Fedele per vie centrali. In attacco Malore farà coppia con il nigeriano Jerry Mbakogu.

Il Livorno dovrebbe rispondere con Mazzoni tra i pali e Pedrelli, Gonneli, Gasbarro e Franco a formare la linea difensiva da destra a sinistra, mentre Luci e Gemmi giocheranno come vertici arretrati di centrocampo alle spalle dei tre incursori Valiani, Moscati e Murilo, con Maritato unica punta di ruolo sul fronte offensivo. Di fronte, alla guida delle loro nuove squadre, si troveranno dunque due allenatori-rivelazione dello scorso anno in Lega Pro, entrambi peraltro nel girone C, quello centro-meridionale. Si tratta di Calabro che schiererà il Carpi con il 3-5-2 già visto nella sua precedente esperienza come allenatore della Virtus Francavilla, e Sottil con il 4-2-3-1 che ha fatto la fortuna del tecnico al Siracusa nella passata stagione.

Sfida di grande qualità tattica, dunque, anche se ovviamente il Carpi parte da un bagaglio tecnico maggiormente consolidato, considerando la permanenza di molti giocatori già protagonisti un anno fa. Quote: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Carpi favorito a 1,75, poi il segno X per il pareggio a 3,35 e il segno 2 per il successo del Livorno a quota 4,25. Under 1,67, Over 2,00, Gol 1,80 e NoGol 1,77. In caso di parità dopo i tempi regolamentari Carpi e Livorno procederanno con i supplementari, due da 15’ ciascuno, ed eventualmente con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Carpi e Livorno, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

