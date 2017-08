Cesena-Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena-Sambenedettese: qui Andrea Camplone, 51 anni, allenatore del Cesena (LAPRESSE)

DIRETTA CESENA-SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Cesena-Sambenedettese si gioca domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.45: un sentito derby della Riviera nella costa Est valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Cesena l'anno scorso ha vissuto una stagione difficile, con i romagnoli che si sono ritrovati a lungo invischiati nella lotta per non retrocedere, risollevandosi solo dopo il cambio della guardia in panchina fra Drago e Camplone. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 2017-2018 (SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO)

Camplone che è stato confermato anche in questa stagione in cui i romagnoli sono decisi a vivere una stagione da protagonisti, dando però il giusto spazio ai giovani con la società che vuole rilanciarsi anche valorizzando nuovi talenti. Grazie ad una rete di Jallow, il Cesena ha battuto il Fano nell'ultimo test amichevole disputato. La Sambenedettese invece ha già fatto il suo esordio in Tim Cup, battendo allo stadio Riviera delle Palme la Lucchese.

Successo ottenuto solamente ai tempi supplementari dopo lo zero a zero dei novanta minuti regolamentari, con i gol di Giovanni Tomi e Alessio Di Massimo che hanno garantito ai marchigiani il passaggio del turno. Lo scorso anno la Samb ha disputato un ottimo campionato spingendosi fino al secondo turno dei play off, facendosi eliminare dal Lecce dopo un doppio pareggio. I rossoblu ripartono quest'anno da un nuovo tecnico, Checco Moriero, con la voglia di stupire e insediarsi nelle parti alti della classifica della nuova Serie C.

Ecco le probabili formazioni del match allo stadio Manuzzi: difesa a tre per il Cesena con Perticone, Esposito e Farabegoli davanti al numero 1 Agliardi. A centrocampo il polacco Kupisz sarà l'esterno laterale di destra ed Eguelfi l'esterno laterale di sinistra, con Crimi, Sbrissa e Maleh che si muoveranno per vie centrali. Panico e Gliozzi andranno invece a formare il tandem offensivo. Nella Sambenedettese ci sarà Aridità a difesa della porta, con Conson terzino destro e Troianiello e Mattia difensori centrali. Valente giocherà come esterno sinistro, mentre Bacinovic a centrocampo sarà affiancato da Vallocchia e da Tomi, mentre Miracoli, Damonte e Patti partiranno titolari nel tridente offensivo.

Camplone farà ripartire il suo Cesena dal modulo 3-5-2, cercando di recuperare il terreno perduto nella scorsa stagione e di mantenere un rendimento più costante che possa portare il Cesena a competere almeno per la zona play off, anche se i tempi della Serie A sembrano al momento lontani per il sodalizio romagnolo. 4-3-3 per la Sambenedettese di Moriero, che punterà a crescere dopo un anno di esperienza tra i professionisti, dove il club che pure vanta alle spalle molti anni in Serie B era appena tornato nella passata stagione, vivendo comunque un ottimo torneo.

A senso unico le quote delle agenzie di scommesse: snai.it abbassa a 1,40 il segno 1 per la vittoria del Cesena, mentre il segno 2 per il colpo della Sambenedettese al Manuzzi vale 7,25 la posta in palio. A quota 4,00 invece il segno X per l’eventuale pareggio, che rinvierebbe il discorso qualificazione ai tempi supplementari (in caso di parità ulteriore sono previsti i calci di rigore). La partita di Coppa Italia tra Cesena e Sambenedettese, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.