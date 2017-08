Cittadella-Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Albinoleffe (LAPRESSE)

DIRETTA CITTADELLA-ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Cittadella-Albinoleffe si gioca domenica 6 agosto 2017 a partire dalle ore 20:00. Gara interessante quella che andrà in scena al Tombolato, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. La squadra di casa, forte anche della categoria in più rispetto ai rivali lombardi, non vuole rimediare figuracce. Un precampionato alquanto soddisfacente per la truppa di Venturato che non può fare passi falsi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 2017-2018 (SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO)

D'altronde l'Albinoleffe, almeno sulla carta, sembra avversario abbordabile. La squadra di Alvini non vuole certo sfigurare pur essendo consapevole che si va su un campo ostico e contro una squadra che in serie B ha sempre fatto molto bene. Entrambe non hanno rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione anche perché sono state protagoniste di un'annata alquanto positive. Ecco perché ci sarà da aspettarsi una bella gara tra due formazioni che vorranno regalare emozioni ai tifosi. Al Tombolato prevista anche una buona partecipazione di tifosi: non mancheranno i sostenitori dell'Albinoleffe pronti a seguire come sempre la loro squadra anche in terra veneta.

Passando alle probabili formazioni, il Cittadella è pronto a continuare su quanto di buono fatto nella scorsa stagione con il 4-3-1-2. In porta andrà Paleari che bene ha fatto fin qui mentre in difesa giocheranno Pezzi, Pelagatti, Savigliano e Salvi. In mezzo al campo per i granata non mancheranno Bartolomei, Iori e Pasa. In attacco invece giocheranno Chiaretti, Litteri e Kouame che avranno il compito di creare scompiglio. Dalla panchina i due attaccanti Arrighini e Iunco, riferimenti offensivi del Cittadella.

Mentre in casa Albinoleffe c'è mister Alvini che vuole provare alcuni nuovi elementi. Il modulo sarà il 4-4-2 con Cortinovis in porta, Zaffagnini, Gavazzi, Scrosta e Gelli in difesa. A centrocampo giocheranno Agnello e Gonzi assieme al nuovo acquisto Sbaffo che sarà sulla fascia con Nichetti. In avanti largo al tandem composto da Giorgione e Ravasio pronti a creare pericoli alla difesa veneta.

Cittadella che fa dell'intensità a centrocampo un riferimento essenziale per il suo gioco. La squadra veneta non può fare a meno di elementi come Iori e Pasa che sono essenziali per recuperare palloni. Mentre in avanti chi si sta rivelando un ottimo elemento è Kouame, una piacevole sorpresa in questo inizio di stagione della squadra granata. Per quanto concerne l'Albinoleffe, molto ci si aspetta da Sbaffo, considerato il colpo estivo essendo arrivato dalla serie B. L'ex Avellino potrà essere il principale pericolo così come in avanti c'è un Ravasio in rampa di lancio.

Invece, dando un'occhiata alle quote Bwin, balza all'occhio la quota del Cittadella, dato a 1.65 dunque nettamente favorito rispetto all'Albinoleffe. Mentre il pareggio viene quotato a 2.30. Per quanto riguarda il colpo esterno dell'Albinoleffe viene quotato a 3.80 dallo stesso bookmaker. Mister Venturato ha ammesso che la sua squadra sta facendo una preparazione eccellente e che perciò punta ad arrivare all'inizio di stagione in grande forma.

Sarà un'annata complessa così come per Alvini ed il suo Albinoleffe. I lombardi, a detta del loro tecnico, non vorranno regalare nulla alla squadra veneta che milita in serie B. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Cittadella e Albinoleffe disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Cittadella e Albinoleffe, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

