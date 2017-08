Classifica Moto2 / Franco Morbidelli primo, Mondiale Piloti in vista del Gp Repubblica Ceca 2017 Brno

Classifica Moto2: Franco Morbidelli (LaPresse)

CLASSIFICA MOTO2: FRANCO MORBIDELLI PRIMO NEL MONDIALE PILOTI (GP REPUBBLICA CECA 2017 BRNO, OGGI 6 AGOSTO) - La classifica della Moto2 in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno è sicuramente piacevole da leggere per gli appassionati italiani, che trovano il nostro Franco Morbidelli al primo posto della classifica Piloti, dal momento che il centauro romano classe 1994 in sella alla propria Kalex ha raccolto ben 174 punti nei precedenti nove Gran Premi, dei quali ben sei coronati con la vittoria, dunque due terzi delle gare disputate finora sono state vinte proprio da Morbidelli. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo della sua fantastica stagione, è la mancata regolarità di Franco Morbidelli quando non è riuscito a vincere: infatti completano il suo bottino un quarto e un quinto posto più un ritiro, particolarmente pesante perché avvenuto mentre era al comando a Jerez. Di conseguenza, la classifica Moto2 non celebra il suo dominio come meriterebbe, perché lo svizzero Thomas Luthi ha solamente 34 lunghezze di ritardo nonostante non abbia ancora vinto nemmeno una gara e il margine si è dilatato proprio nell’ultima gara prima della pausa estiva, al Sachsenring, quando Luthi per la prima volta non ha raccolto nemmeno un punto subendo un 25-0 dal vittorioso Morbidelli, grazie al quale la classifica ora descrive meglio la superiorità pressoché totale dell’italiano quest’anno.

Per l’elvetico in precedenza c’erano stati cinque secondi posti e due terzi oltre ad una sola mezza battuta d’arresto dovuta ad un ottavo posto. Il totale fa 136 punti, una straordinaria regolarità che aveva causato soli 9 punti di differenza fino al Sachsenring fra chi aveva già vinto ben cinque volte come Morbidelli (poi diventate sei) e chi era maestro di regolarità come Luthi, con sette apparizioni sul podio pur senza vittorie. Questo potrebbe essere il duello per il titolo, con le uniche possibili alternative rappresentate dal portoghese Miguel Oliveira e da Alex Marquez, il fratello d’arte spagnolo che di Morbidelli è compagno di squadra. Per Oliveira terzo posto a quota 117 punti, nessuna vittoria ma due secondi e altrettanti terzi posti, per Marquez abbiamo il quarto posto con 113 punti, due vittorie ma anche un andamento assai irregolare (un solo podio oltre i due successi), tanto che l’iberico è dunque staccato di ben 61 lunghezze dal compagno di squadra italiano, margine che è molto importante per Franco Morbidelli anche per mettere in chiaro le gerarchie all’interno della squadra. Le distanze poi si allungano: quinto è il nostro Francesco Bagnaia con 78 punti, davanti a Mattia Pasini a quota 73 punt. I piloti italiani si fanno decisamente molto onore in Moto2, tanto che troviamo anche Simone Corsi all’ottavo posto con 53 punti.

CLASSIFICA MOTO2

1 Franco MORBIDELLI Kalex 174

2 Thomas LUTHI Kalex 140

3 Miguel OLIVEIRA KTM 117

4 Alex MARQUEZ Kalex 113

5 Francesco BAGNAIA Kalex 78

6 Mattia PASINI Kalex 73

7 Takaaki NAKAGAMI Kalex 69

8 Simone CORSI Speed Up 53

9 Dominique AEGERTER Suter 50

10 Marcel SCHROTTER Suter 44

11 Hafizh SYAHRIN Kalex 42

12 Luca MARINI Kalex 41

13 Xavi VIERGE Tech 3 39

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 37

15 Jorge NAVARRO Kalex 33

16 Fabio QUARTARARO Kalex 31

17 Brad BINDER KTM 25

18 Sandro CORTESE Suter 18

19 Xavier SIMEON Kalex 16

20 Yonny HERNANDEZ Kalex 15

21 Axel PONS Kalex 13

22 Ricard CARDUS KTM 7

23 Remy GARDNER Tech 3 6

24 Isaac VIÑALES Kalex 6

25 Jesko RAFFIN Kalex 5

26 Danny KENT Suter 3

27 Andrea LOCATELLI Kalex 1

28 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 1

29 Stefano MANZI Kalex 1

© Riproduzione Riservata.