Diretta/ Brescia-Padova (risultato finale 1-0), streaming video e tv: le Rondinelle ok di misura

DIRETTA BRESCIA-PADOVA (1-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RONDINELLE OK DI MISURA - Si è chiusa allo stadio Rigamonti di Brescia la sfida tra le Rondinelle padrone di casa ed il Padova. Alla squadra di Boscaglia è bastato il gol realizzato al quarto d'ora da Torregrossa su cross di Coly per chiudere la pratica veneta, che si è dimostrata però particolarmente difficile da domare. L'atteggiamento del Padova di Bisoli si è fatto sempre più aggressivo nel corso del secondo tempo, ed i biancoscudati hanno tentato di rientrare in panchina fino all'ultimo, andando vicini al pari soprattutto a 10' dalla fine con un insidioso diagonale di Chinellato che ha esaltato i riflessi di Cragno, anche se in precedenza Ndoj e Caracciolo erano andati vicini per il Brescia al raddoppio che avrebbe chiuso in anticipo la partita. Matche che si è concluso comunque col Brescia vincente 1-0 sul Padova: le Rondinelle affronteranno nel terzo turno di Tim Cup la vincente della sfida fra Pescara e Triestina allo stadio Adriatico. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA (1-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, I VENETI ALZANO I RITMI - E' ripreso il secondo tempo tra Brescia e Padova, con i veneti sempre sotto di un gol e desiderosi di alzare i ritmi per riuscire a riequilibrare le sorti di una partita che il Brescia sta ora gestendo con minore disinvoltura rispetto all'ottimo primo quarto di gara. Prima dell'intervallo i biancoscudati sono arrivati vicini al gol con un colpo di testa di Guidone che per poco non ha beffato Cragno. Nel secondo tempo, Padova subito a testa bassa a caccia del gol del pareggio, con un'ottima iniziativa individuale di Cattaneo che ha pescato Bisoli, forse precipitoso nella conclusione di prima intenzione che non ha centrato lo specchio della porta. Dopo il cambio di modulo, il tecnico Bisoli ha provato a dare un'ulteriore scossa al Padova, operando un cambio nell'intervallo: dentro Chinellato al posto di Candido. Per il Brescia di Boscaglia, soprattutto grande attenzione nel non concedere spazi agli attaccanti avversarie: le Rondinelle conducono sempre 1-0. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA (1-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, BISOLI CAMBIA MODULO - Fine primo tempo tra Brescia e Padova, con i biancoscudati che soffrono nel provare a riequilibrare la situazione, creando davvero poco sotto la porta del numero uno di casa, Cragno. Il Brescia dal canto suo cerca lo spunto giusto per raddoppiare in contropiede e chiudere anticipatamente la pratica veneta: senza riuscire ad avvicinarsi oltre i sedici metri, il Padova ha tentato con Candido una conclusione dalla distanza che non ha avuto fortuna. Bisoli si è accorto delle difficoltà offensive dei suoi e ha provato a cambiare registro, passando dal 4-4-2 al 4-3-3, cercando maggiore profondità sul fronte offensivo. Nessun ulteriore sussulto è arrivato prima dell'intervallo, ed anzi è stato il Brescia a provarci con Caracciolo, mancando non di molto il bersaglio con una gran botta di destro. A fine primo tempo, Brescia in vantaggio 1-0 sul Padova. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA (1-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, VANTAGGIO DELLE RONDINELLE! - Dopo un quarto d'ora di gioco, il Brescia si è portato in vantaggio contro il Padova tra le mura amiche dello stadio Rigamonti. Gol del bomber Torregrossa, prelevato due stagioni fa dal Trapani, per la squadra allenata da Boscaglia, un gran ritorno sulla panchina dei lombardi dopo il buon campionato nella stagione 2015/16. L'avvio di partita del Brescia era stato particolarmente aggressivo, visto che dopo 5' i padroni di casa erano andati vicini al gol con lo storico bomber Andrea Caracciolo. Padova sotto pressione con il 4-4-2 di mister Bisoli che finora non ha trovato sbocchi per riuscire a mettere in crisi la difesa bresciana, abile nel chiudere tutti gli spazi. Al quarto d'ora dunque particolarmente spettacolare il gol messo a segno dal fedelissimo di Boscaglia, Torregrossa, che si è avventato su un cross perfettamente calibrato da Coly. Padova pervenuto sul fronte offensivo solo al 25' con un'incursione di Guidone, prontamente sventata dall'uscita del portiere di casa Cragno. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE. SI GIOCA - Di seguito le formazioni ufficiali di Brescia-Padova, partita di Coppa Italia che comincia alle ore 20:30. BRESCIA: 32 Cragno, 2 Semprini, 3 Somma, 4 Coly, 7 Torregrossa, 9 Andrea Caracciolo, 15 Coppola, 16 Cattaneo, 17 Lancini, 20 Ndoj, 25 Bisoli In panchina: 1 Minelli, 12 Festa, 6 Prce, 8 Pinzi, 11 Lancini, 18 Ferrante, 21 Cortesi, 24 Mangraviti, 26 Bertoli, 28 Bagadur, 29 Di Santantonio, 30 Tonali Allenatore: Roberto Boscaglia PADOVA: 1 Bindi, 2 Madonna, 3 Contessa, 4 De Risio, 5 Russo, 6 Cappelletti, 7 Mandorlini, 8 Tabanelli, 9 Guidone, 10 Candido, 11 Pulzetti In panchina: 12 Morelli, 13 Ravanelli, 14 Scevola, 15 Serena, 16 Mazzocco, 17 Cisco, 18 Capello, 19 Chinellato, 22 Burigana Allenatore: Pierpaolo Bisoli Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata). Anche il Padova, allenato da Pierpaolo Bisoli che oggi si ritrova contro il figlio Dimitri, ha puntato su innesti di prospettiva anche se la ciliegina sulla torta è rappresentata dall’esperto Nico Pulzetti, centrocampista di 33 anni aggregatosi a parametro zero. Per il centrocampo acquistati anche il ventenne Riccardo Serena, prelevato dall’Abano, l’austriaco Petar Zivkov che militava nel Vicenza e l’ex Cesena Andrea Tabanelli, elemento di ottima qualità per la categoria. In attacco invece i volti nuovi sono Matteo Chinellato, venticinquenne autore di 13 gol nella passata stagione con il Como, poi il casse 1995 Alessandro Capello girato in prestito dal Cagliari, il centravanti ex Reggiana Marco Guidone e il trequartista Roberto Candido, che l’anno scorso era al Bassano. La difesa infine è stata rinforzata con il centrale Luca Ravanelli, ventenne emerso dalla Primavera del Sassuolo e con il terzino sinistro Sergio Contessa (27 anni), proveniente dal Lecce. Tra le partenze significative quelle del difensore brasiliano Emerson, passato alla Feralpisalò, del terzino Alessandro Favalli che si è accasato alla Ternana e degli attaccanti Altinier e Neto Pereira, acquistati rispettivamente da Reggiana e Mestre. (aggiornamento di Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 2017-2018 (SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI. LE NUOVE RONDINELLE - Nella stagione 2017-2018 il Brescia spera di soffrire meno e poter coltivare qualche ambizione in già rispetto all’ultima. Dal mercato sono arrivati giocatori giovani, tutti sotto i 30 anni di età: l’acquisto più ‘anziano’ risulta per ora Luca Cattaneo, centrocampista offensivo prelevato dal Pordenone (28 anni). In prestito sono arrivati i difensore Mauro Coppola, classe 1997 di proprietà dell’Udinese, e Ricardo Bagadur (croato del ’95, dalla Fiorentina); poi il centrale di centrocampo Luca Checchin proveniente dall’Hellas Verona, nato anche lui nel ’97, e il guineano José Machin, classe 1996 soprannominato Pepìn e prestato dalla Roma (l’anno scorso era a Trapani ma ha giocato poco causa infortuni). A parametro zero gli affari Enzo Di Santantonio, mediano di 22 anni ex Mantova, e Matteo Cortesi: quest’ultimo è un attaccante classe ’97 che l’anno scorso ha giocato a Como. In più, per il reparto centrale, è stato riscattato dalla Fidelis Andria il promettente Dimitri Bisoli, centrocampista di 23 anni già l’anno scorso al Rigamonti. (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA BRESCIA-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Brescia-Padova è una delle partite in programma per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia 2017-2018: appuntamento allo stadio Mario Rigamonti nella serata di domenica 6 agosto, calcio d’inizio alle ore 20:30.

La salvezza ottenuta per il rotto della cuffia e la voglia di ritornare a splendere anche in Serie B. Il Brescia ospita nel secondo turno di coppa Italia il Padova, che lo scorso anno ha fatto ben vedere in Lega Pro. Il quarto posto finale è sinonimo di grande qualità e quantità in mezzo il campo, dunque non bisogna assolutamente sottovalutare i biancoscudati. Al Mario Rigamonti ci sarà dunque un bel match e le rondinelle dovranno fare di tutto pur di passare il turno ad eliminazione diretta: non sarà semplice arginare gli ospiti, anche perché la squadra si sta rinforzando e sicuramente c'è l'intenzione di fare il salto di qualità. La campagna acquisti parla chiaro, dunque il Brescia dovrà fare moltissima attenzione.

Primo appuntamento ufficiale per il nuovo allenatore Boscaglia. Probabile un 4-4-2, che ha dato ai padroni di casa una buona impronta di gioco. Minelli confermato in porta, mentre la linea di difesa dovrebbe cambiare: Coppolaro e Bagadur saranno i due centrali. Confermato Coly a sinistra e Cistana a destra. A centrocampo ci sarà ancora Bisoli a gestire le operazioni, con Machin al suo fianco. Ndoj e Cattaneo completeranno il reparto sulle fasce. In attacco il Brescia ha una delle coppie che possono diventare le più prolifiche del campionato cadetto e dare spettacolo anche in Coppa Italia: il reparto offensivo è affidato a Caracciolo e Torregrossa, una coppia che rischia di esplodere soprattutto in cadetteria.

Modulo speculare anche per i padovani, con Bindi che dovrebbe andare in porta. Russo e Cappelletti potrebbero essere i centrali, con Ravanelli pronto a scendere in campo. Contessa, arrivato dal Lecce, va sulla sinistra, mentre Madonna dovrebbe essere confermato sulla destra. Zivkov e Candido dovrebbero andare sui lati, con un centrocampo davvero di qualità: Tabanelli e Pulzetti sono pronti a dare spettacolo in mediana. Guidone e Chinellato potrebbero scendere in campo contemporaneamente: a loro l'ingrado compito di giocarsela contro la difesa delle rondinelle e bissare il successo per 2-1 contro il Rende nel primo turno di Coppa Italia.

Sfida importante per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono assolutamente passare il turno e cercare di proseguire il loro cammino anche in Coppa Italia. Ovviamente bisognerà anche cancellare la passata stagione con un buon inizio. Anche il Padova vuole fare bene, dopo una stagione chiusa al quarto posto e culminata con i play off di Lega Pro: la società veneta ha dimostrato di voler tentare in ogni modo il salto di qualità e provare a dare fastidio nel suo girone di appartenenza.

Per quanto riguarda i pronostici dei bookmaker, snai.it favorisce il segno 1 per la vittoria del Brescia a quota 1,65, mentre il segno 2 per il successo esterno del Padova è fissato a 4,75; a 3,45 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Under a quota 1,70, Over a 2,00, Gol 1,85 e NoGol 1,77. In caso di parità dopo i tempi regolamentari Brescia e Padova procederanno con i supplementari, due da 15’ ciascuno, ed eventualmente con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Brescia e Padova, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

