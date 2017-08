Diretta / Europei ciclismo 2017 info streaming video e tv: orario, percorso, partecipanti (oggi 6 agosto)

Diretta Europei ciclismo: Elia Viviani - LaPresse

DIRETTA EUROPEI CICLISMO 2017 GARA IN LINEA PROFESSIONISTI INFO STREAMING VIDEO E TV: ORARIO, PERCORSO E PARTECIPANTI (OGGI DOMENICA 6 AGOSTO) - Oggi è il giorno della gara in linea dei professionisti agli Europei di ciclismo 2017 che si stanno disputando ad Herning, in Danimarca. L’appuntamento è dunque con la gara che assegnerà il titolo di campione d’Europa, solo per la seconda volta disputata anche a livello dei professionisti. Diciamo subito che il percorso sarà completamente pianeggiante, dunque al termine dei 241,2 km della corsa ci attendiamo un quasi certo arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti. L’andamento tattico della gara è dunque facilmente prevedibile: fughe da lontano da parte delle squadre che non hanno a disposizione sprinter di livello, che invece le formazioni dei migliori velocisti terranno sotto controllo per garantire un praticamente certo arrivo in volata, dove assisteremo allo spettacolo delle ruote più veloci.

Sul percorso di conseguenza non c’è molto da dire: si tratta di un circuito di 20 chilometri da ripetere ben dodici volte. Difficoltà altimetriche inesistenti, nella piatta Danimarca: non si supereranno infatti i 60 metri di altitudine. Per di più, ci sarà un lungo rettilineo per portarsi sul traguardo, visto che le ultime curve saranno a circa 3 chilometri dall’arrivo, dunque sarà uno sprint per velocisti puri, dove saranno fondamentali anche i treni per difendere i propri capitani dal vento, incognita che da queste parti costituisce una variabile da tenere sempre in grande considerazione.

L’Italia ha grandi ambizioni, perché avrà come capitano Elia Viviani, il campione olimpico dell’omnium su pista che certamente sarà uno dei velocisti più forti al via, al cui servizio inoltre ci sarà una squadra molto forte, perché il treno sarà composto da gente del livello di Fabio Sabatini, Roberto Ferrari, Jacopo Guarnieri e Davide Cimolai, tutta gente che sa benissimo come si lancia una volata. Le ambizioni di Viviani potranno essere notevoli anche perché, ad essere sinceri, ci saranno moltissime assenze: per fare tre nomi, i tedeschi Marcel Kittel e André Greipel e il britannico Mark Cavendish non saranno al via. L’avversario più pericoloso di tutti potrebbe dunque essere il norvegese Alexander Kristoff, reduce dalla vittoria di domenica scorsa alla RideLondon e fresco di passaggio alla Uae Team Emirates per la prossima stagione.

La diretta tv degli Europei di ciclismo 2017 per quanto riguarda la gara in linea dei professionisti sarà garantita da Eurosport 2, il canale disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, di conseguenza gli abbonati alle diverse piattaforme avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dalle applicazioni Eurosport Player, Sky Go oppure Premium Play. Per quanto riguarda invece la televisione in chiaro, ci si dovrà accontentare di una sintesi in differita su Rai Sport + HD a partire dalle ore 23.45, che sarà visibile in streaming video tramite il sito www.raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.