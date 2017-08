Diretta/ Italia-Brasile info streaming video e tv, orario e risultato live (finale World Grand Prix)

Diretta Italia Brasile - LaPresse

DIRETTA FINALE ITALIA BRASILE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE – Italia Brasile è la partita di volley femminile, finale del World Grand Prix 2017 di pallavolo in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 14.00 italiane (le ore 20.00 locali a Nanchino). La Nazionale del commissario tecnico Davide Mazzanti ci ha stupito ed esaltato in questa settimana: dopo le delusioni della scorsa stagione, in particolare il flop olimpico a Rio de Janeiro, per l’Italia era già stata una grande risposta qualificarsi per le Final Six, ma le vittorie contro gli Usa prima e la Cina in semifinale poi hanno alzato ulteriormente l’asticella. Adesso ecco la finale contro il Brasile, altra partita difficilissima: l’Italia però l’affronta con la serenità di chi è già andato oltre le aspettative e la voglia di chi vuole completare una grande impresa, dunque nulla è impossibile.

L’Italia di Mazzanti dunque in questo Grand Prix è prima arrivata quinta nella fase a gironi, piazzamento ottenuto con 16 punti in classifica dovuti a sei vittorie su nove incontri disputati. La Final Six a Nanchino è poi iniziata alla grande, battendo per 3-1 le temibili statunitensi nella prima partita e garantendosi così l’immediato accesso alla semifinale. Non ha dunque fatto male la sconfitta contro la Serbia nella seconda partita: una scelta anche tattica dal parte del c.t. Mazzanti, che ha preferito far riposare le titolarissime. Scelta che con il senno di poi possiamo definire provvidenziale, perché nella durissima battaglia in semifinale contro la Cina, campionessa olimpica in carica e padrona di casa a Nanchino, ogni energia si è rivelata preziosissima per firmare l’impresa con uno splendido 3-1 con Paola Egonu sugli scudi ma tutta la squadra eccellente, perché altrimenti la Cina non la batti.

In attesa della finale Italia-Brasile del World Grand Prix 2017 di pallavolo femminile, riepiloghiamo le modalità attraverso le quali sarà possibile assistere a questo attesissimo match. Per la sfida di questo pomeriggio va detto che non sarà garantita la diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno seguire la partita di volley femminile in diretta streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live. Per aggiornamenti in italiano i punti di riferimento saranno invece naturalmente il sito Internet e i social network ufficiali della Fipav.

© Riproduzione Riservata.