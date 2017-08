Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video tv, orario: medagliere, finali, programma (6 agosto)

Diretta Mondiali atletica: Daniele Meucci (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, LE FINALI IN PROGRAMMA (OGGI DOMENICA 6 AGOSTO) - Terza giornata di gare ai Mondiali di atletica Londra 2017, che entrano sempre di più nel vivo, sull’onda della grande serata di ieri: il medagliere prende forma man mano, il terzo giorno di gare nella capitale britannica ci porterà ben sei finali della sedicesima edizione dei Mondiali di atletica leggera, che vedrà protagonisti oggi sia i faticatori della maratona, al maschile e pure al femminile, sia le donne più veloci del mondo, che saranno protagoniste della finale dei 100 metri come i loro colleghi uomini ieri sera. Gli estremi dunque oggi si toccheranno, per un’altra giornata emozionante. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI ATLETICA 2017

La prima finale sarà dunque la maratona maschile, il cui via sarà alle ore 11.55 italiane (le 10.55 di Londra), con l’auspicio che possano esserne protagonisti anche i due azzurri in gara, il campione europeo Daniele Meucci e Stefano La Rosa. Londra è sede di una delle maratone più famose del mondo, correre qui avrà dunque un fascino speciale, anche se quando c’è in palio un titolo si corre in modo diverso e di solito c’è più tatticismo. Come avevamo accennato, oggi è proprio la giornata dedicata alla maratona, visto che alle ore 14.00 italiane saranno protagoniste sui 42,195 km anche le donne, tra le quali purtroppo non ci sarà nessuna italiana.

In serata invece si cambia ritmo e l’appuntamento più atteso sarà quello con i 100 metri femminili, che prevederanno alle ore 20.10 la semifinale e poi alle ore 22.50 la finale, ultimo atto della serata per incoronare la donna più veloce del mondo. Ci saranno però altre tre finali a caratterizzare la giornata di questi Mondiali di atletica 2017: alle ore 20.00 quella del salto con l’asta femminile e alle ore 21.35 via alla finale del getto del peso maschile, in entrambi i casi con gli atleti che nei giorni scorsi hanno superato le qualificazioni, mentre alle ore 21.40 si chiuderanno con gli 800 metri le sette fatiche dell’eptathlon, che consacreranno la donna più completa del mondo. Tre sono in totale le prove dell’eptathlon da affrontare oggi: alle ore 10.00 il salto in lungo, alle ore 11.45 il lancio del giavellotto, poi la ribalta serale con gli 800 che definiranno la classifica finale.

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per la sessione mattutina dalle ore 10.55 e anche per la prima parte della sessione serale dalle ore 19.30, poi su Rai Due a partire dalle ore 21.05, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

