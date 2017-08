Entella-Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Cremonese: qui l'attaccante dell'Entella Francesco Puntoriere, 19 anni (LAPRESSE)

DIRETTA ENTELLA-CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Quello tra Virtus Entella e Cremonese, in programma domenica 6 agosto 2017 alle ore 20:30, si presenta come uno confronto interessante nel q quadro del secondo turno di Coppa Italia, ad eliminazione diretta. Di fronte due formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

I liguri sono ormai da tempo una realtà consolidata della cadetteria, mentre i grigiorossi sono una squadra che dopo un'attesa ultradecennale sono riusciti a strappare l'agognata promozione alle rivali, battendo l'Alessandria sul filo di lana nella corsa alla promozione diretta nel girone A dello scorso campionato di Lega Pro. In quanto formazioni impegnate nel campionato cadetto, Virtus Entella e Cremonese scendono in campo per la prima volta in questa stagione in maniera ufficiale e fanno il loro esordio nella Tim Cup in questo secondo turno. La Virtus Entella è ripartita dal tecnico Castorina e punta a sfruttare una squadra che rappresenta il giusto mix tra giovani e più esperti.

Da sottolineare però come il clamoroso colpo a sorpresa potrebbe concretizzarsi sul mercato con l'arrivo di Antonio Cassano, che dopo il gran rifiuto al Verona potrebbe convincersi a giocare in Serie B ma molto vicino alla sua famiglia a Genova, motivo che l'aveva portato a rescindere il proprio contratto con gli scaligeri. La Cremonese, dopo la grande rimonta della scorsa stagione, ha confermato Attilio Tesser in panchina ed è reduce da una sconfitta zero a tre in amichevole contro la Sampdoria, squadra di categoria superiore ma che ha evidenziato alcune lacune che i liguri dovranno saper fronteggiare per arrivare pronti all'inizio del campionato.

Probabili formazioni: i padroni di casa della Virtus Entella dovrebbero presentarsi in campo con Paroni a difesa della porta, De Santis sull'out difensivo di destra e Baraye sull'out difensivo di sinistra, mentre Pellizzer e Ceccarelli sono i due difensori centrali. Nizzetto, Palermo e Troiano saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà formato da Tremolada, De Luca e Mota Carvalho. La Cremonese dovrebbe rispondere con una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Almici, Canini, Claiton e Renzetti davanti all'estremo difensore kosovaro Ujkani. Cavion, Croce e Pesce si muoveranno sulla linea mediana facendo muro alle spalle del trequartista Croce, che sarà chiamato ad ispirare la manovra del tandem offensivo composto da Brighenti e Mokulu.

La sfida tattica vedrà opposti il 4-3-3 di Castorina e il 4-3-1-2 di Tesser. La Virtus Entella ha deciso di ripartire da un tecnico giovane e ambizioso, senza perdere di vista i valori con cui ha iniziato la sua avventura in Serie B, giunta ormai alla sua quarta stagione consecutiva, con l'obiettivo play off mancato d'un soffio negli ultimi due anni. Per i grigiorossi c'è invece da lavorare sull'amalgama di un gruppo in parte rinnovato rispetto a quello che ha conquistato la promozione.

Le quote dei bookmaker favoriscono i padroni di casa: il portale snai.it ad esempio valuta 2,10 il segno 1 per la vittoria della Virtus Entella, 3,10 il segno X per il pareggio e 3,30 il segno 2 per il successo esterno della Cremonese. Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari, ed eventualmente anche con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Virtus Entella e Cremonese, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.