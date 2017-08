Fermana Teramo/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fermana Teramo (LaPresse)

DIRETTA FERMANA TERAMO: INFO STREAMING VIDEO E SPORTUBE,TV, PROBABILI FORMAZIONI – Fermana Teramo, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone, è in programma per oggi domenica 6 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Raffaele Mancini di Fano, valida per il 1^ turno di Coppa Italia Serie C 2017-2018. La Fermana si ripresenta in questa stagione tra i professionisti dopo aver vinto lo scorso anno il campionato di Serie D: per i gialloblu un ritorno al passato dopo gli anni che all'inizio del 2000 avevano portato il club anche in Serie B. La società sta provando ad allestire una squadra il più competitiva possibile per un torneo di Serie C che si prospetta già molto difficile.

Lo sa bene anche il Teramo che proverà a mettersi alle spalle due stagioni davvero difficili. Dopo la storica promozione in Serie B, annullata nel 2015 per l'illecito sportivo relativo alla partita contro il Savona, il Teramo ha vissuto momenti duri e non è andato oltre la ricerca di una difficile salvezza, arrivata più agevolmente due anni fa con la penalizzazione piuttosto che l'anno scorso, in cui la permanenza tra i professionisti degli abruzzesi è rimasta in bilico fino alla fine. Ora nella nuova Serie C il Teramo proverà a rimettersi in gioco cercando innanzitutto di provare a proporsi di nuovo per la zona play off, ma sicuramente avendo come obiettivo primario il cercare di evitare le sofferenze che hanno contraddistinto gli ultimi, sudatissimi campionati.

Le probabili formazioni del match che si giocherà allo stadio Mancini di Fano vista l'indisponibilità dello stadio Recchioni di Fermo. I padroni di casa scenderanno in campo con Valentini in porta e una linea difensiva a quattro che dalla corsia laterale di destra a quella di sinistra sarà schierata con Clemente, Roma, Acunzo e Comotto. Ferrante, Franchini e Petrucci avranno spazio a centrocampo, mentre in attacco partiranno dal primo minuto Ispas, Cremona e Da Silva. Risponderà il Teramo con Calore a difesa della porta, Ventola in posizione di terzino destro e Diallo in posizione di terzino sinistro, mentre Caidi e Speranza giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo De Grazia, Amadio e Ilari copriranno le spalle ai due trequartisti, Fratangelo e Tulli, mentre Foggia ricoprirà il ruolo di unica punta.

Un Teramo più solido rispetto alle neopromossa Fermana dovrà però affrontare il match lontano dalle mura amiche del Bonolis, anche se il campo neutro potrebbe essere un ulteriore handicap per i marchigiani. Dobbiamo infine segnalare a tutti gli appassionati che la partita di Coppa Italia tra Fermana e Teramo non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

