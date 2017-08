Fidelis Andria Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni e risultato live

Diretta Fidelis Andria Bisceglie (LaPresse)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA BISCEGLIE STREAMING VIDEO E SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI (COPPA ITALIA SERIE C) – Fidelis Andria Bisceglie, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 20.30 e valida per il 1^ turno della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Fidelis e Bisceglie si contendono il primo atto nel girone H di questa Coppa Italia di Serie C: il girone, completato dalla presenza del Monopoli, è fra i pochi a contare tre squadre tutte della stessa regione, nella fattispecie la Puglia, scelta fatta in sede di Lega per facilitare le trasferte e regalare maggior spettacolo sugli spalti.

Fidelis e Bisceglie, probabili avversarie nel girone C di Serie C nella stagione che sta per iniziare, hanno la possibilità di conoscersi e di fare i primi importanti esperimenti in campo per giungere preparati e consapevoli dei propri mezzi ad affrontare una nuova lunga stagione.

Il campionato, infatti, con la formula a 20 squadre per girone, è lungo ed impegnativo e, per le squadre che intendono avanzare e fare Il discreta figura anche nella Coppa di Lega, si promette ancora più duro e difficile da gestire. Il compito dei due allenatori, Loseto per l'Andria e Zavettieri per il Bisceglie, sarà di gestire al meglio le forze e cercare di mantenere le aspettative della piazza. In casa Andria, si respira ottimismo dopo una buona campagna acquisti di rinforzi ed una graduale crescita della squadra nelle ultime stagioni, mentre il Bisceglie proverà ad affermarsi come mina vagante del torneo pur partendo lontano dai riflettori della promozione.

Per quanto concerne le probabili formazioni del match, il tecnico di casa Loseto opta per un 3-4-3 con Croce e Lattanzio confermati in avanti insieme al neo arrivato Barisic, e Cilli impegnato nel ruolo di portiere. Dall'altra parte, invece, il Bisceglie di Lovettieri scende in campo con un 4-4-2 con Gabrielloni e Jovanovic che agiranno da attaccanti e Toskic che sostituirà Diop accanto a Risolo nel ruolo di mediano.

Fra le novità della nuova stagione per il tecnico pugliese c'è l'arrivo sugli esterni di Petitti e Montinaro, giunti per dare lustro ed esperienza agli esterni. In difesa, invece, Blaucci e Rancola dovrebbero dare esperienza e solidità all'intero reparto. Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Coppa Italia tra Fidelis Andria e Bisceglie non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

