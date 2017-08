Fiorentina Wolfsburg/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Fiorentina Wolfsburg (LaPresse)

DIRETTA FIORENTINA WOLFSBURG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Fiorentina Wolfsburg è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 16.00 preso il AOK Stadion, test match amichevole di prestigio europeo per la formazione viola di Stefano Pioli. Oggi in campo si affronteranno due squadre a caccia di riscatto dopo gli scarsi risultati ottenuti nella passata stagione: i viola sono rimasti fuori dall'Europa e hanno visto chiudersi il ciclo biennale partito con Paulo Sousa in panchina. Il Wolfsburg dalla sua è reduce dalla stagione più difficile della sua storia recente, che l'aveva visto anche conquistare la Bundesliga ed essere protagonista in Champions League, con i quarti di finale disputati nel 2016 contro il Real Madrid.

La formazione tedesca di proprietà della Volkswagen l'anno scorso ha evitato però di un soffio la retrocessione in seconda serie, arrivando terzultima in Bundesliga e vincendo lo spareggio contro l'Eintracht Braunschweig, terzo nella Zweite Bundesliga. Il club biancoverde sta reinvestendo per tornare competitivo e nel precampionato ha battuto Rostock, Dresda e anche gli inglesi nel Fulham, ma è caduto nell'ultima amichevole contro il Newcastle. La Fiorentina, dopo aver perso contro lo Sporting Lisbona, ha invece vinto l'ultimo test amichevole giocato proprio contro l'Eintracht Braunschweig, tre a due con gol viola di Federico Chiesa (doppietta) e Milenkovic.

Le probabili formazioni del match: nel Wolfsburg in porta ci sarà Grun, quindi in formazione ci sarà un ex viola, il polacco Blaszczykowski, in una squadra comunque dalla forte matrice tedesca nell'undici titolare, con il talento Arnold, Uduokhai, Seguin e Gerhardt dal primo minuto assieme al numero uno Grun. A centrocampo confermato il francese Guilavogui, in attacco il francese Ntep e il tunisino Yunus Malli, mentre dal primo minuto ci sarà spazio anche per il nigeriano Osimhen.

La Fiorentina giocherà col portiere polacco Dragowski, mentre in difesa ci sarà spazio per il serbo Tomovic, per Astori, per l'uruguaiano Maxi Olivera e per il francese Veretout. A centrocampo con l'uruguaiano Cristoforo giocheranno il serbo Milnkovic e Mati Fernandez, mentre in attacco con Federico Chiesa ci sarà il duo croato con Ante Rebic e Kalinic, che potrebbe però partire da un momento all'altro.

Il Wolfsburg ha deciso di ripartire sotto la guida tecnica dell'olandese Andries Joncker, che schiererà la squadra con un 4-3-3 che darà spazio ai tanti nuovi acquisti che il club della Volkswagen ha deciso di individuare per far ripartire la squadra dopo la retrocessione sfiorata. 4-3-3 anche per la Fiorentina di Pioli che è ancora un cantiere aperto e si aspetta nuovi rinforzi viste le tante partenze che hanno profondamente cambiato il volto della squadra in vista della nuova stagione.

Segnaliamo infine che la partita amichevole Wolfsburg-Fiorentina, attesa alle ore 16.00, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 203 del satellite (Sky Calcio 3 HD), con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it. Consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale della formazione viola oltre che i profili social della società gigliata per rimanere aggiornati sulle ultime news e il risultato live della partita.

© Riproduzione Riservata.