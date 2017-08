Ibrahimovic o Aubameyang al Milan? / Calciomercato: il dg del Borussia chiude op

Aubameyang o Ibrahimovic' al Milan? - La Presse

IL DG DEL BORUSSIA CHIUDE PER IL GABONESE

Pierre Emerick Aubameyang sembra destinato a rimanere un sogno di calciomercato per il Milan che alla fine non dovrebbe riuscire a spuntarlo. L'ha fatto capire il direttore generale del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke che ha specificato, a Eurosport DE, come il suo calciatore non andrà via nemmeno per una cifra di cento milioni di euro. Questi infatti in riferimento a Dembele ha sottolineato: "Per quella cifra non credo che andrà al Barcellona. Sia per Dembelé che per Aubameyang serve altro". Di certo per il Milan diventa impossibile anche solo pensare di spendere cento milioni di euro per un solo calciatore. Il centravanti gabonese continua ad essere il preferito da tutti in casa rossonera ma pare ormai improponibile la possibilità di acquistarlo ora. Staremo a vedere se e quali saranno le alternative studiate dalla coppia formata da Mirabelli e Fassone che al momento sono fermi sulle loro idee e sanno aspettarei l momento giusto per affondare il colpo.

MA IBRA...

E se il colpo di calciomercato in attacco del Milan fosse Zlatan Ibrahimovic'? Di certo i tifosi rossoneri ne sarebbero molto felici, ma ci sono un paio di situazioni da passare sotto la lente di ingrandimento. Il primo è un infortunio che gli ha fatto chiudere la carriera anticipatamente e che a 36 anni non si sa come restituirà il calciatore quando sarà pronto a rientrare in campo. Il secondo invece è quello di tradire una politica che fino al momento ha puntato su altre strategie, prendendosi una libertà con Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, ma non andando a prendere calciatori col carattere bizzoso. L'arrivo di Ibrahimovic' avrebbe però anche tanti punti positivi come il fatto che il calciatore conosce bene Milano ed è stato l'ultimo in grado di far vincere uno Scudetto ai rossoneri. Intanto il giornalista della Rai Paolo Paganini su Twitter sottolinea: "Ibrahimovic' vuole tornare al Milan, Mirabelli invece non chiude la porta. Il Milan segue anche altri grandi nomi".

