Inter Villarreal/ Streaming video e diretta tv, formazioni, orario, risultato live

ORARIO TV. Inter-Villarreal, domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà un'amichevole di lusso per la formazione allenata da Luciano Spalletti, che andrà in scena nel suggestivo scenario dello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Una terra, quella marchigiana, ricca di tifosi interisti e che ospiterà dunque la prima uscita italiana della rinnovata formazione nerazzurra, dopo l'esperienza della International Champions Cup a Singapore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. Inter-Villarreal, domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire in diretta tv a patto di avere un abbonamento Sky, collegandosi sui canali 201, 206 e 252 della piattaforma satellitere (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD), con diretta streaming videovia internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it. Se invece non siete abbonati, il miglior riferimento saranno i canali ufficiali dell’Inter sul web e i social network.

PROBABILI FORMAZIONI. Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto: l'Inter giocherà con lo sloveno Handanovic in porta, lo slovacco Skriniar e il brasiliano Miranda al centro della difesa, mentre D'Ambrosio presidierà la fascia destra in difesa e il giapponese Nagatomo giocherà sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo Borja Valero, prelevato quest'estate dalla Fiorentina, farà coppia con Vecino, mentre i croati Perisic e Brozovic assieme ad Antonio Candreva supporteranno il montenegrino Jovetic, confermato nel ruolo di unica punta e per il momento autentica rivelazione dell'estate interista.

Risponderà il Villarreal con il portiere argentino Barbosa tra i pali, Mario Gaspar impiegato in posizione di terzino destro e il serbo Rukavina in posizione di terzino sinistro, mentre il portoghese Ruben Semedo e Alvaro saranno i difensori centrali nella linea difensiva a quattro. A centrocampo gli italiani Sansone e Soriano saranno impiegati come incursori offensivi assieme a Castilejo, con le spalle coperte dai due playmaker arretrati Hernandez e Trigueros. Il congolese Bakambu manterrà invece il suo posto come terminale offensivo.

INTER VILLAREAL RISULTATI PRECAMPIONATO E CURIOSITA'. Test di lusso per l'Inter contro avversari di caratura internazionale che hanno regalato tre convincenti vittorie all'Inter, prima di misura contro il Lione grazie alla rete messa a segno da Jovetic, quindi con la doppietta di Eder che ha mandato al tappeto il Bayern Monaco, infine con il due a uno rifilato al Chelsea di Antonio Conte, battuto grazie alle reti di Jovetic e di Perisic. E Proprio due giocatori che dovrebbero teoricamente essere sul piede di partenza, il primo fuori dal progetto tecnico di Spalletti, il secondo che ha chiesto ripetutamente la cessione, senza però trovare sponde in società, con l'Inter che ha chiesto più di cinquanta milioni di euro al Manchester United per far partire l'esterno croato. Di fronte l'Inter si troverà un Villarreal che anche in questa stagione sarà ai nastri di partenza delle Coppe Europee, qualificato direttamente alla fase a gironi di Europa League. Negli ultimi giorni il Villarreal ha vinto un test contro una formazione neopromossa nella Liga, i valenciani del Levante, ma hanno perso la sfida intercontinentale contro il Boca Juniors, con gli argentini che hanno piegato di misura il 'Submarino Amarillo' grazie ad una rete realizzata in apertura di ripresa da Pavon.

