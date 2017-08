MIRABELLI/ Oggi, Domenica Sportiva: "Ibrahimovic? Non si sa mai". Le fideiussioni e il rinnovo di Donnarumma

Mirabelli, ds del Milan, alla Domenica Sportiva (Foto: LaPresse)

Zlatan Ibrahimovic è più di un'idea per il Milan: lo ha confermato Massimiliano Mirabelli, che ha concesso un'intervista alla Domenica Sportiva. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo rossonero verranno trasmesse oggi, 6 agosto, alle 23 su Raidue, ma sono state anticipate quelle relative alle voci di calciomercato su un'eventuale clamoroso ritorno dell'attaccante svedese. «Nella vita non si mai che qualche vecchia conoscenza di ex giocatori del Milan possa tornare», ha dichiarato Mirabelli, che poi ha precisato di non voler alludere a Zlatan Ibrahimovic. «Siamo con i piedi per terra, valuteremo bene le cose che dobbiamo fare e questo lo faremo dopo Ferragosto», ha spiegato l'uomo mercato rossonero. A tal proposito, il direttore sportivo del Milan può essere considerato il grande protagonista dell'estate calcistica italiana, visto che si è occupato della ricostruzione della rosa di Vincenzo Montella.

MIRABELLI ALLA DOMENICA SPORTIVA OGGI, 6 AGOSTO 2017

I CASI "BOLLENTI": LE FIDEIUSSIONI E IL RINNOVO DI DONNARUMMA

Dopo un inizio scoppiettante della sessione estiva di calciomercato, il Milan sta cercando gli ultimi rinforzi per completare la squadra. Questa è la parte più difficile per Massimiliano Mirabelli? Di certo non sono mancate le difficoltà quest'estate al direttore sportivo rossonero, come dimostra il caso delle fideiussioni per Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. I catastrofisti avevano ipotizzato il clamoroso ritorno dei due calciatori rispettivamente a Juventus e Lazio, perché diverse banche, tra cui il Banco BPM, non avevano rilasciato alcuna fideiussione. C'era tempo fino all'11 agosto, quindi l'allarmismo è apparso esagerato, ma sta di fatto che il Milan, anziché toccare gli asset dati in pegno al fondo Elliot, ha chiesto aiuto a Generali assicurazioni, che ha indicato le banche in grado di fornire queste particolari contro-garanzie. Ma Massimiliano Mirabelli ha grande merito nel rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Nonostante la rottura con l'agente Mino Raiola, il direttore sportivo del Milan è riuscito a convincere il giovane portiere a fare retromarcia rispetto al rifiuto iniziale alla proposta. Mirabelli ha saputo tessere la tela, coinvolgendo anche la famiglia dello stesso calciatore, per togliere via le sirene di calciomercato dalle orecchie di Donnarumma e convincerlo a sposare il progetto rossonero.

