Milan Verona Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (amichevole)

Diretta Milan Verona Primavera (LaPresse)

DIRETTA MILAN VERONA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV,PROBABILI FORMAZIONI,ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Milan Verona è la partita in programma oggi domenica 6 agosto 2017 alle ore 17.30, quale amichevole di lusso tra le due formazioni primavera impegnate entrambi nel ritorno estivo in Trentino. La partita di questo pomeriggio sarà valevole per il trofeo 'Valle del Chiese – Trentino Cup' e si giocherà allo stadio Grilli di Storo, vicino alla cittadina di Roncone in provincia di Trento. C'è grande curiosità soprattutto attorno al Milan Primavera, che per ripartire si è affidato a Gennaro Gattuso: un’ex bandiera rossonera tornata alla base dopo esperienze di ottimo livello da tecnico nel calcio dei professionisti.

Vediamo ora le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Grilli di Storo questo pomeriggio: il Milan affronterà l'impegno con Guarnone tra i pali, Negri e Llamas schierati sulle corsie laterali di destra e di sinistra in difesa, mentre Pobega manterrà il suo posto in cabina di regia. Bellodi e Forte saranno i difensori centrali, Brescianini e Tonin gli esterni d'attacco, Tsadjout e Capanni giocheranno come interni sulla linea mediana con Torrasi schierato in posizione di centravanti. Nel Verona confermati alcuni protagonisti della scorsa stagione, come il bomber Tupta.

Da segnalare anche la presenza del promettente difensore Kumbulla, tenuto in considerazione per la prima squadra durante il ritiro estivo anche dal mister Fabio Pecchia. In più il trofeo 'Valle del Chiese – Trentino Cup' sarà una buona occasione per vedere scendere in campo altri talenti della formazione scaligera come l'estremo difensore Tosi, la punta Stefanec e anche il mediano Danzi. Entrambi gli allenatori, Gattuso per il Milan e Porta per il Verona, dovrebbero scendere in campo scegliendo il 4-3-3 come modulo di partenza.

Va ricordato che ci sarà la possibilità di seguire Milan-Verona Primavera, in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre di Sportitalia, con la diretta streaming video dell'incontro della 'Valle del Chiese – Trentino Cup' disponibile collegandosi sul sito sportitalia.com. Consigliamo inoltre di collegarsi ai portali ufficiali delle due società oltre che hai profili social collegati per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match.

© Riproduzione Riservata.