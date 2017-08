Monza Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Monza Carrarese (LaPresse)

DIRETTA MONZA CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO E SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA SERIE C) - Monza Carrarese, diretta dall’arbitro di Bologna è Paolo Bitonti, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 18.30 e valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Primo banco di prova importante per il Monza che arriva a questo match dopo la promozione dalla Serie D ottenuta lo scorso campionato con la guida di mister Zaffaroni. La formazione in maglia bianco-rossa, che punta ad una stagione tranquilla di assestamento nella terza divisione italiana, ci tiene ad iniziare al meglio la stagione dopo una sessione di acquisti che l'ha vista tra le protagonisti. Difatti, pur tenendo basse le aspettative della piazza con un atteggiamento volutamente prudente, le ambizioni della società e dell'allenatore sono molto alte, e ci si potrebbe togliere qualche soddisfazione già a partire da questa stagione. Ecco perché diventa un imperativo iniziare al meglio la stagione vincendo la gara contro la Carrarese, formazione toscana che fra l'altro sarà prossima avversaria durante la stagione nel gruppo A di Serie C.

La Carrarese, che per la nuova stagione riparte sotto la guida men che meno di Silvio Baldini, controverso allenatore da un passato burrascoso, è una società che vuole crescere e che non è più appagata dalla continua lotta per la sopravvivenza nel campionato di Serie C. Nella scorsa stagione una sconfitta inaspettata all'ultimo turno costrinse i toscani a disputare i play-out da 16esima, allungando ulteriormente le paure di una stagione complicata. Alla fine la vittoria contro la Lupa Roma nel doppio confronto ai play-out tolse la Carrarese dai guai, dandole la possibilità di affrontare una nuova stagione tra i professionisti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, il tecnico di casa Zaffaroni prepara un 4-4-2 che dovrebbe vedere la conferma di Battalola tra i pali, linea difensiva con Riva e Caverzasl centrali, Origlio e Adorni esterni. Gasparri, Guidetti, D'Errico e Palesi saranno i 4 centrocampisti con Ferrario e Santonocito a vestire i panni di prima punta. Dall'altra parte, Baldini opta per un 3-4-3 con Lagomarsini in porta, Gentili, Battistini e Massoni in difesa.

A centrocampo probabile spazio per l'esperto ex Juve Marchionni, che dovrebbe giocare con il giovane Tentoni arrivato in prestito dall'Atalanta, lasciando a Foglio e Bastoni i posti sugli esterni. In avanti Vassallo, Coralli e Tavano saranno i componenti del tridente. In attesa di poter dare la parola al campo, va detto che la partita di Coppa Italia tra Monza e Carrarese non sarà visibile in diretta tv ma tutti gli appassionati potranno seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv,a cui però sarà necessario iscriversi.

