Motocross/ Gp Belgio 2017 Lommel, info streaming video e diretta tv (oggi 6 agosto)

DIRETTA MOTOCROSS GP BELGIO 2017 LOMMEL INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI DOMENICA 6 AGOSTO) - Oggi, domenica 6 agosto, è protagonista il motocross che propone il Gran Premio del Belgio 2017, che segna il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di motocross, su un totale di diciannove previste previste nel calendario. Siamo dunque ormai verso il gran finale della stagione e la battaglia si fa di conseguenza sempre più intensa. Appuntamento dunque a Lommel, località del Limburgo belga, a pochi chilometri dal confine con l’Olanda, nella zona di lingua fiamminga del Belgio, con riflettori puntati soprattutto sul nostro Tony Cairoli.

Andando infatti adesso ad esaminare quale sia la situazione nella classifica del Campionato del mondo, la splendida notizia per tutti gli appassionati italiani è che al comando troviamo appunto Tony Cairoli, grazie a 523 punti ottenuti in particolare grazie alle sei vittorie conquistate in Qatar, Pietramurata, Germania e poi consecutivamente Ottobiano (bis in Italia), Portogallo e Repubblica Ceca. Una striscia che ha reso molto consistente il vantaggio del siciliano: al secondo posto con 431 punti ecco il belga Clement Desalle, il rivale più pericoloso per Cairoli è dunque staccato di 92 punti, un distacco assai pesante da recuperare con soli sei Gran Premi ancora da disputare. Oltre 100 punti di ritardo per tutti gli altri, a partire dall’olandese Jeffrey Herlings e dal francese Gautier Paulin, rispettivamente terzo e quarto.

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross. Le due gare della classe avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10. Sarà un evento speciale su questa nuova pista che è stata creata appositamente per questo evento del Mondiale che sostituisce la gara che l'anno scorso si disputava a Mantova.

Per seguire il Gran Premio del Belgio 2017 di motocross a Lommel l'appuntamento in diretta tv e in diretta streaming video sarà solamente parziale, dal momento che la sovrapposizione di altri eventi ha portato l'emittente Eurosport (che detiene i diritti del motocross) a trasmettere in diretta solamente gara-2, sul canale Eurosport 2; per lo streaming, sarà disponibile agli abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

