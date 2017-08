Napoli Bournemouth/ Streaming video e diretta tv, formazioni, orario, risultato live (oggi)

Diretta Napoli-Bournemouth - LaPresse

DIRETTA NAPOLI BOURNEMOUTH STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE

ORARIO TV. Napoli-Bournemouth, questa sera domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà un'amichevole della formazione partenopea in vista del fondamentale impegno del preliminare di Champions, che aprirà la stagione per la squadra di Maurizio Sarri. Si giocherà al Dean Court, la casa dei 'Cherries' che si apprestano a disputare la loro terza stagione consecutiva in Premier League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. Napoli-Bournemouth, domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, si potrà seguire in diretta tv sul canale 251 della piattaforma satellitere, cioè Sky Calcio 1 HD, con tutti gli abbonati Sky che avranno di conseguenza anche la possibilità di usufruire della diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FOMAZIONI. Le formazioni della sfida che andrà in scena sul campo dei 'Cherries'. Il Napoli affronterà l'amichevole col portiere spagnolo Pepe Reina in porta, sulla corsia laterale difensiva di destra giocherà Maggio e sulla corsia di sinistra l'algerino Ghoulam. Il serbo Maksimovic farà coppia con il senegalese Koulibaly al centro della difesa, mentre a centrocampo ci sarà spazio per il capitano slovacco Marek Hamsik, per il polacco Zielinski e per il maliano Diawara. In attacco confermato il tridente con Lorenzo Insigne, il belga Dries Mertens e con lo spagnolo Callejon.

Il Bournemouth risponderà con il portiere australiano Federici, il suo connazionale Bradley Smith impiegato come terzino destro e Adam Smith come terzino sinistro, mentre i difensori centrali saranno Francis e l'olandese Nathan Ake. A centrocampo l'irlandese Arter e Bailey Carger occuperanno la zona mediana centrale, mentre Pugh a destra e il francese Mousset a sinistra saranno gli esterni di fascia. In avanti giocherà King alle spalle di Afobe, autore di una doppietta nell'ultimo test della formazione inglese contro lo Yeovil.

PRECAMPIONATO, I RISULTATI DEL NAPOLI. Il Napoli sta affrontando un precampionato piuttosto duro e ambizioso, proprio per dimostrare di poter dire la sua anche in ambito internazionale. Il presidente De Laurentiis ha deciso per una strategia conservativa in questo mercato, trattenendo tutti i big, come Dries Mertens che alla fine ha firmato un importante rinnovo per le ambiziosi partenopee, e come Lorenzo Insigne. Rispetto all'anno scorso, il Napoli conta di avere un maggiore contributo anche dai vari Maksimovic e Diawara, che hanno pagato lo scotto dell'ambientamento così come il talentuoso centrocampista croato Mario Rog. Nell'Audi Cup recentemente disputata, il Napoli ha tenuto testa ad alcune delle formazioni più forti d'Europa, come l'Atletico Madrid che ha battuto di misura la squadra di Sarri anche grazie a uno stile di gioco più duro del previsto (che è costato un infortunio, fortunatamente non grave, al nuovo acquisto Ounas), e il Bayern Monaco che è stato sconfitto nella finale per il terzo posto della competizione dal Napoli.

PRECAMPIONATO, I RISULTATI DEL BOURNEMOUTH. Quello con Bournemouth potrà essere un buon test con i 'Cherries' che a loro volta si stanno rendendo protagonisti di un buon precampionato, ma che nella prossima Premier League punteranno come al solito innanzitutto ad evitare la retrocessione. Anche dal punto di vista atletico il Napoli sarà chiamato però ad alzare i ritmi: l'occasione nel preliminare di Champions League, da affrontare come testa di serie, sarà ghiotta e contro squadre sulla carta abbordabili i partenopei dovranno dare il cento per cento per riuscire a mantenere un posto tra le magnifiche trentadue del calcio europeo.

